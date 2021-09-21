فيحان ابن الصحراء.. ما قصة اختفاء مشهور سعودي في غابات بولندا

تصدر وسم "#فيحان_ابن_الصحراء" قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوين "تويتر" في المملكة العربية السعودية خلال الساعات الماضية بأكثر من 4 آلاف تغريدة.

ووسط آلاف التغريدات التي تتساءل عن القصة الكامنة وراء الوسم، والسبب الذي دفع المغردون إلى إطلاقه، تبين بأنه يعود لمشهور سناب شات السعودي فيحان الذي يطلق على نفسه فيحان ابن الصحراء واشتهر بارتداء النظارات الشمسية ليلًا نهارًا وصيفًا شتاء.

وبحسب تغريدات رواد موقع "تويتر"، فقد تبين بأن المشهور فيحان مختفي عن الأنظار منذ يوم أمس في إحدى غابات بولندا حيث يقضي إجازته الصيفية منذ أسابيع.

وتداول المغردون عبر ذات الوسم مقطع فيديو قيل بأنه آخر ظهر لفيحان قبل أن يختفي عن الأنظار ويغلق هاتفه الشخصي.

وقال فيحان في الفيديو: "كلموا أبو زهرة (صديقه) بسرعة إذا مر الوقت ولم أطل عليكم اعرفوا اني قد فقدت، تذكروني بالخير".

وتفاعل رواد "تويتر" مع الفيديو بطريقتهم، فمنهم من انضم لحملة رفع الوسم من أجل تسليط الضوء على قضية اختفاء فيحان ودفع الجهات الرسمية إلى الاستفسار بشأنه.

#فيحان_ابن_الصحراء.اسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم ان يرده سالماً غانماً معافى إلى أهله pic.twitter.com/aAHY2mfVBH — شريفه الحارثي💔 (@shoarifa) September 21, 2021

#فيحان_ابن_الصحراء الله يرده لأهله بالسلامة ثانيآ كيف ضاع وين صديقة الزهراني ولابد معاه ناس بالجبل فوق والجبل مايضيع الواحد له طريق واحد الطريق اللي مسكته يرجعك كلها افلام ويبغى يشوف ردة فعل الناس عنه هذا توقعي لكن إن كان صادق الله يرده لأهله سالم غانم — محمد (@Zh8AYNW2tTiihnl) September 21, 2021

بالمقابل، انتقد البعض تصرف فيحان وقالوا بأنه "يكذب" على متابعيه واختلق هذه القصة بهدف كسب تعاطفهم وتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي وكسب مزيد من المشاهدات.

في حين عبر قسم من المغردين عن استيائهم من الطريقة التي يتبعها مشاهير سناب شات في السعودية لكسب المزيد من المشاهدات عبر اختلاق قصص "وهمية" و"مثيرة للجدل" كان آخرها قصة تعرض مشهورة سناب شات السعودية أثير للتعنيف المنزلي.

#فيحان_ابن_الصحراء

اشك لزياده مشاهدات ابو زهره عاد ابو زهره يطلب المجده وعيونه عالكمرا🤣🤣 — سارا الملحم (@SAlmaslat) September 21, 2021

#فيحان_ابن_الصحراء



لا تجعلوا من الحمقا مشاهير. — عابر خواطر (@almry9311) September 21, 2021

وكانت أثير، الشهيرة بأثير الحلوة، قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقطع فيديو تطلب فيه من متابعيها مسامحتها في حال اختفت لفترة من الزمن.

وظهرت أثير في الفيديو وهي في حالة مريبة والدموع تملأ عينيها وتخاطب متابعيها عبر "سناب شات" بعبارات يصعب فهم الرسالة ورائها، حيث قالت: "أنا أحبكم كثيرًا، انتم أحسن ناس في حياتي، أنا مرة تعبانة".

وتابعت: "لو اختفيت عنكم 4 أيام، أو أسبوع، أو أسبوعين لا تتزعلوا مني"، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول السبب الذي دفعها للبكاء أمام متابعيها.

وعبر وسم "#أثير_الحلوة_في_خطر" تناقل رواد موقع التدوين "تويتر" فيديو أثير وطالبوا بمعرفة ما تتعرض له الفتاة حيث أشارت سابقًا الى أنها يتيمة الأم وتعيش مع والدها لكنه لا يهتم بها.

في حين سلط قسم من المغردين ضوء على الحركة التي قامت بها أثير أثناء تصوير الفيديو، وقالوا بأنها "إشارة لتعرض للتعنيف في المنزل".