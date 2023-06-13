فيديو إباحي يهز لبنان.. شاب وفتاة يمارسان الرذيلة على شاطئ الرملة البيضاء

البوابة - بتعليقاتٍ تُعبّر عن غضبهم الشديد، تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يرصد فعلًا فاضحًا مارسه شاب وفتاة في وضح النهار وأمام الملأ على أحد الشزاطئ العامة والمجانية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي صوّره أحدهم من مسافة بعيدة، شابًا وفتاة يمارسان الرذيلة على الشاطئ العام، ويُسمع في مقدمته صوت شاب يقول زميله: "أرسله للدرك"، لكن على ما يبدو أن مصوّر الفيديو قام بنشره عبر منصات التواصل الاجتماعي مثيرًا زوبعة كبيرة لدى الرأي العام اللبناني.

وعبر وسم الرملة البيضاء، الذي شهد تفاعلًا واسعًا في منصة "تويتر"، عبّر النشطاء اللبنانيين عن غضبهم واستيائهم من المشهد الإباحي وطالبوا الجهات الأمنية بمحاسبة الشاب والفتاة وإدارة الشاطئ العام لتجاهلها هذا المشهد الصادم.

وذكر عدد من النشطاء بأن المشهد الإباحي صور تحديدًا في المسبح الشعبي بمنطقة الرملة البيضاء.

قصة فيديو الرملة البيضاء

إدارة المسبح الشعبي تعلق

دفع مقطع الفيديو المتداول من إدارة المسبح الشعبي إلى إصدار تعليق رسمي على الواقعة جاء فيه: "الفيديو الفاحش صور في منطقة تبعد 600 متر تقريبًا عن موقع وإدارة المسبح المجاني للعموم الذي يصل طوله إلى 1600 متر فيما مساحته تصل إلى 144 ألف متر مربع تقريبًا".

وأضاف البيان: "ومن هذه المسافة، لن يستطيع أي شخصٍ تمييز ما إذا كان هناك شيءٌ ما يحصل، كما أن مُصور الفيديو كان متواجدًا داخل أحد المقاهي في المنطقة، لماذا لم يصرخ هذا المواطن على الشاب والفتاة من مكانه ولماذا لم يتصل بالشرطة.. أليس كل لبناني خفيرًا أم اكتفى بالتصوير وبنشر الفيديو الذي لا يُعلم ما الهدف من نشره".

وتابع: "كان الأجدر بذاك المواطن الاتصال بالشرطة وتسليمها الفيلم ولتأخذ القوى الأمنية إجراءاتها القانونية، ولو شاهدنا أو علمنا بتلك الواقعة، لكُنا أرسلنا أحد الموظفين إلى مكانها ولكنّا اتصلنا فورًا بالشرطة، ولا أحد يرضى بمثل هذه الأمور المنافية للأخلاق".

وختم: "سامح الله ناشر الفيلم الذي كان من واجبه الاتصال بالشرطة أو بنا وليس نشر الفيديو وترك مرتكبي الفاحشة يتمتعون بفاحشتهم المُخلّة بالآداب من دون مُحاسبة".

من هو صاحب فيديو الرملة البيضاء

تصدر فيديو شاطئ الرملة على أحاديث رواد منصات التواصل الاجتماعي حتى أصبح ترند في لبنان وفي الكثير من البلدان العربية.

وتوجه عدد كبير من النشطاء نحو محرك غوغل لمعرفة الشخصيات التي ظهرت في الفيديو الإباحي من اجل القبض عليهم ومحاسبتهم، فهنالك تجاوزات للقانون اللبناني حدثت في هذا الفيديو.

ولم يتم تحديد هوية صاحب الفيديو حتى الآن، كما أن جميع الأسماء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي غير صحيحة.

