"فيديو رائع لأطفال أوغندا أثناء ترويجهم لمونديال قطر 2022"

مع اقتراب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر ، تتزايد التوقعات يومًا بعد يوم للحدث العالمي الذي يشارك فيه المشجعون في جميع أنحاء العالم إلى جانب حضور العديد من الضيوف والشخصيات العالمية وكذلك أساطير كرة القدم وسفراء عن دول العالم.

وأمام مئات الآلاف من الدولارات التي تم تخصيصها لتسويق هذا الحدث عالميًا، بادرت فرقة أطفال أوغندية راقصة الترويج لمونديال قطر 2022 على طريقتهم الخاصة وبإمكانات بسيطة وبتكلفة متواضعة قد لا تتجاوز الـ10 دولارات.

ونشرت الفرقة التي تحمل اسم Triplets Ghetto Kids مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" رقصوا فيه بطريقة "رائعة" من أجل الترويج للحدث الرياضي العالمي.

واختار أعضاء الفرقة الأوغندية الرقص على أنغام أغنية "هيا هيا - Hayya Hayya"، إحدى الموسيقى التصويرية الرسمية لكأس العالم لكرة القدم 2022، في حي كاتوي الفقير في أوغندا.

ورفع أعضاء الفرقة لافتة كُتب عليها باللغة الإنجليزية "كأس العالم 2022 في قطر" على أمل أن يتم استضافتهم في حفل الافتتاح الذي سيتم بعد أقل من شهر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الترويجي للفرقة الأوغندية رغم محدودية التكاليف وبساطة الإنتاج، وأكدوا أن رقصتهم نجحت في الانتشار والترويج لمونديال قطر بطريقة رائعة ولطيفة.

وطالب متناقلو مقطع الفيديو من دولة قطر استضافة أعضاء الفرقة لدورهم الفعّال للترويج لمونديال كأس العالم بموهبتهم الراقصة.

وجاءت التعليقات على النحو التالي:

"هذا هو الشغف الحقيقي في أفضل حالاته".

وكتب آخر: "لا أعرف أن أحدًا قد فكر بالفعل في هذا الأمر، ولكن ماذا لو قامت هذه البلدان المضيفة بإحضار أطفال مختارين من الدول المشاركة كضيوف مميزين، سيكون ذلك نشاطًا ترويجيًا حقيقيًا".

قطر تستضيف فرقة Ghetto Kids

استضافت لجنة مشاريع وإرث بطولة كأس العالم قبل أيام الفرقة الأوغندية الراقصة في العاصمة الدوحة وتم اصطحابهم في جولة لعدد من الملاعب التي ستستضيف الحدث العالمي.

أعرب أعضاء الفرقة الأوغندية عن سعادتهم بالتواجد في الدوحة حيث شاركوا رحلاتهم في أماكن مختلفة في الدوحة عبر خاصية القصص على تطبيق إنستغرام، حيث شملت رحلتهم زيارة سوق واقف، ومتحف قطر الأولمبي والرياضي، الدوحة كويست.

كما لم تفوت الفرقة المفعمة بالحيوية فرصة الغناء في حي القناة الشهير في جزيرة اللؤلؤة وفندق شيراتون جراند في الدوحة حيث استضافتهم هيئة السياحة القطرية. كما ارتفع عدد متابعي الفرقة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر بعد وصولهم إلى قطر.

فرقة Ghetto Kids

تأسست الفرقة في عام 2013 في كمبالا، أوغندا، عندما صوروا أنفسهم وهم يرقصون على أنغام موسيقى Sytia Loss للمخرج إيدي كينزو، وحصدوا أكثر من 8 ملايين مشاهدة في غضون أسابيع قليلة على YouTube.

كما أقامت الفرقة حفلات في وقت سابق في العديد من الدول، كان آخرها في الولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضي.

ويقوم أعضاء فرقة Ghetto Kids بمهمة استخدام الموسيقى والرقص والدراما لمساعدة المحرومين وأطفال الشوارع، وكذلك الأيتام لتحقيق التعليم والرعاية الصحية والإقامة والتغذية والملابس.

تتكون مجموعة رقص الأطفال من ثلاث فتيات وستة فتية تتراوح أعمارهم بين ستة أعوام و 19 عامًا، والذين كانوا بلا مأوى أو فقراء أو بدون أبوين، ومن خلال الرقص والموسيقى وجدوا خلاصهم.

تم منح الفرقة الراقصة امتيازات التعاون مع أعمال عالمية بما في ذلك French Montana و Chris Brown و Swae Lee و WizKid و Eddy Kenzo و Runtown و Japanese Pikotaro وغيرها الكثير.

