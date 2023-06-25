فيديو صاحبة الفستان الأزرق يقلب السوشال ميديا في مصر.. هل تسبب في طلاقها؟

البوابة - آخر ما كانت تتوقعه الفتاة المصرية ياسمين ياسر أن تتحول إلى مادة دسمة للسخرية والانتقاد عبر منصات التواصل الاجتماعي في بلادها، وتتصدر الترند لأيام حتى باتت تُلقب بـ"صاحبة الفستان الأزرق"، بعد رقصها في حفل زفاف صديقتها.

وبدأت قصة "صاحبة الفستان الأزرق" قبل أيام، حين فوجئت ياسمين ياسر بانتشار مقطع فيديو لها ظهرت فيه وهي ترقص في حفل زفاف صديقتها متصدرًا قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "تيك توك" مع أكثر من 2 مليون مشاهدة.

ومنذ انتشار مقطع الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، لم يتوقف مستخدموه من التعليق بشكلٍ سلبي والتنمر على الفتاة التي كانت ترقص في مقطع الفيديو، حتى أنهم أطلقوا عليها لقب "صاحبة الفستان الأزرق".

فيديو صاحبة الفستان الأزرق

تصريحات صاحبة الفستان الأزرق

ودفعت الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها "صاحبة الفستان الأزرق" إلى الإدلاء بتصريحات رسمية من خلال عدد من البرامج التلفزيونية في مصر، للتعبير عن الضغط والإهانة والتحرش اللفظي الذي تعرضت له نتيجة انتشار مقطع الفيديو.

وقالت ياسمين ياسر بأنها رقصت بشكل عفوي في حفل زفاف صديقتها الذي أقيم في إحدى القاعات المشهورة، لكنها فوجئت بأن صاحب القاعة قام بنشر الفيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن منها، ورغم الاتفاق معه على عدم نشر فيديوهات من حفل الزفاف.

وكشفت ياسمين ياسر: "اتفقنا مع صاحب القاعة أن تصوير الفيديو خاص لنا، وما ينزلش على السوشيال ميديا، لكن بعد يومين من الفرح بأصحابي في الكلية بيكلموني الساعة 3 الفجر، وإني طلعت تريند أول على تيك توك والفيديو عامل 2 مليون مشاهدة، وحصلت لي صدمة وانهيار".

وذكرت ياسمين بأن جميع مقاطع الفيديو التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي كانت من مصدر واحد، وهو كاميرا صاحب قاعة الحفل.

وكشفت ياسمين بأنها فتاة عادية تدرس في إحدى الجامعات المصرية ولا تبحث عن أي شهرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة دعم عائلتها لها ودفعها على إكمال حياتها بشكلٍ عادي رغم التنمر والإساءة التي تعرضت لها.

ياسمين صاحبة الفستان الازرق: اهلي وقفوا في ظهري وقالولي واجهي واتحملوا كل التعليقات الوحشة من اللي نعرفه واللي مانعرفوش



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وذكرت الفتاة المتضررة ياسمين أنها فتاة عزباء وغير متزوجة، نافية الاشاعات المتداولة عنها بأن مقطع الفيديو تسبب في انفصالها عن زوجها.

صاحبة الفستان الأزرق توكل محامي للدفاع

كشفت صاحبة الفستان الأزرق، بأنها وكّلت محاميًا للدفاع عنها، وبأنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد كل من أساء لها أو لعائلتها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال محامي ياسمين أن موكلته "اتغفلت" وأنها تقدمت ببلاغ إلى مكتب النائب العام ضد كل من أساء لها كل موقع ساهم في نشر الفيديو، مؤكدًا أن معظم الفيديوهات التي كانت منتشرة على مصدرها الكاميرا الرئيسية بالفرح، وقاعة الفرح المتهم الأول في نشر فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.

