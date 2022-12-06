فيديو صادم: الكاميروني صامويل إيتو يفقد أعصابه ويركل مصورًا في قطر

أثار رئيس الاتحاد الكاميروني واللاعب السابق، صامويل إيتو، صدمة عشاق المستديرة حين انفعل غاضبًا بوجه أحد المصورين وركله أرضًا خارج أحد الملاعب المونديالية في قطر.

وشوهد صامويل إيتو في بداية مقطع الفيديو، الذي جرى تصويره من موقع الحدث، وهو يتمشى في الساحة الخارجية لاستاد 974 المونديالي قبل أن يسارع نحوه عددًا من المعجبين لالتقاط صورًا تذكارية معه وهو ما رحب به على الفور.

صامويل إيتو يركل مصور في قطر

وبعد لحظات، اقترب أحد المصورين من مهاجم برشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي السابق إيتو وبدأ يحاوره محاولًا الحصول على صورة معه قبل أن ينقطع الفيديو بضع ثوان بعد ذلك، ويعود إيتو إلى مكان الحادث لمواجهة الرجل وجهًا لوجه.

وعلى الرغم من محاولة المتواجدين تهدئته وثنيه عن ضرب الشاب، إلا أن صامويل إيتو أصر على ضربه ولكمه بقوة حتى وقع أرضًا لكنه تمكن من الوقوف على قدميه بمساعدة أحدهم.

وسارعت صحيفة La Opinion إلى نشر مقطع الفيديو الذي يوثق اعتداء صامويل إيتو على الشاب المجهول عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء انفعاله.

وحاول عدد من الصحفيين سؤال إيتو عن سبب لكمه للمصور إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح وتوجه فورًا مع الأمن القطري الذي كان متواجد في المكان.

قبل ساعة من وقوع الحادث، تم تصوير إيتو داخل الملعب مع لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق تشاد جونسون أثناء مشاهدة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية والتي انتهت بتأهل السامبا لدور ربع النهائي.

يذكر أن إيتو يتواجد في قطر بصفته سفيرًا لكأس العالم 2022، بعدما اعتزل في عام 2019، بعد فترة قضاها في قطر مع نادي قطر.

صامويل إيتو

اسمه الكامل: صامويل إيتو فِسْ

صامويل إيتو فِسْ تاريخ الولادة: 10 مارس 1981

إنجازات صامويل إيتو في المنتخب الكاميروني