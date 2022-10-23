فيديو صادم .. فتيات بالبيكيني على سقف سيارة في بيروت

فوجئ مرتادو أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة اللبنانية بيروت بسيارة مسرعة تحمل على سقفها فتاتين بالبيكيني في مشهدٍ أثار موجة غضب واسعة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يتعذر على موقع البوابة نشره لما تضمنه من مشاهد خادشة للحياء العام، فتاتين يرقصن بطريقة فاضحة على سقف السيارة من طراز Mustang GT بملابس البحر (البيكيني).

المصدر: السوشال ميديا

وعبّر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم واستيائهم من مشهد الفتيات شبه العاريات في شوارع لبنان، خاصة وأن ملابس البحر لا تتناسب مع الشارع العام.

في المقابل، عبر عدد من المعلقين عن استيائهم من المشهد من الناحية "الأمنية" وذلك حرصًا على حياة الفتاتين المعرضة للخطر من خلال ركوب سقف المركبة المسرعة على الطريق العام.

كما حذر أحد المعلقين من مخاطر حوادث السير التي قد تسببها مواقف مشاهدة بسبب جذب أنظار السائقين وتشتيت انتباههم.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل قوى أمن السير اللبناني حتى هذه اللحظة، فيما شكك البعض أن مقطع الفيديو لم يُصور في لبنان.

فتيات بالبيكيني على أوتوستراد جونية

وكان مشهدًا مشابهًا قد صادفه رواد أوتوستراد جونية، شمالي بيروت، قبل سنوات، حين جلست مجموعة فتيات بالبيكيني على سقف سيارة معرضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.