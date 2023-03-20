مشاجرة طالبات تثير جدلًا في الأردن

البوابة - بتعليقاتٍ تعبر عن استيائهم الشديد، تداوّل رواد موقع التواصل الاجتماعي في الأردن مقع فيديو صادم يوثق مشاجرة عنيفة نشبت بين مجموعة من الطالبات أمام إحدى المدارس في الجنوب الشرقي من العاصمة الأردنية عمان.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي صوّره أحدهم من النافذة المُطلّة على المدرسة، اللحظات المروّعة التي نشبت فيها المشاجرة بين الطالبات في الشارع العام وسط صراخ وذهول جميع المتواجدين في المكان.

وشوهدت إحدى الفتيات وهي توجه اللكمات والركلات نحو الطالبة الأخرى التي حاولت الهرب بعيدًا إلا أنها تمكنت من الإمساك بها وضربها أمام الملأ.

وفي الوقت الذي لم يتسنّ لموقع البوابة التعرف على السبب وراء نشوب المشاجرة، إلا أن عدد من المعلقين أشاروا إلى أنها نشبت بعد انتهاء الدوام الرسمي (الفترة المسائية) إثر خلاف وقع بين الطالبات في إحدى الحصص.

وأبدى روّاد مواقع التواصل الاجتماعي استيائهم وغضبهم من مشهد المشاجرة الذين رأوا بأنه لا يتناسب مع المجتمع الأردني خاصة وأنها كانت بين مجموعة من الطالبات في مكان يحظى بحرمة خاصة ألا وهو المدرسة.

التربية تشكل فريقاً للتحقيق في مشاجرة واسعة لطالبات إحدى المدارس



الواحد بطل يخاف من همالة الشباب ، اشي مسخرة مش طبيعي ابدا



وين أهاليهم؟؟؟؟ ؟!!!! pic.twitter.com/Or0C1XoNve — Osama Dmour (@OsamaDmour5) March 19, 2023

مشاجرة الطالبات قيد التحقيق

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، مدير التعليم العام، الدكتور أحمد جميل المساعفة، أن الفيديو المتداول لمشاجرة بين مجموعة طالبات وقع قبل أيام في إحدى مدارس منطقة القويسمة الواقعة في الجنوب الشرقي من العاصمة عمان.

وأشار المساعفة في تصريح أن فريقًا من مديرية التربية المعنية سيزور المدرسة التي شهدت المشاجرة للوقوف على أسبابها واتخاذ الإجراء المناسب بحث المدانين.

كما أشار المساعفة إلى أن المدرسة قد قامت سابقًا في توجيه إرشادات للطالبات حول أهمية التعامل التعامل الإيجابي بينهن وتعزيز السلوكيات الإيجابية.