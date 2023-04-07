فيديو صادم: نجاة أسرة كاملة من الدهس في السعودية

البوابة - اجتاح منصات التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو صادم يرصد لحظة نجاة أسرة كاملة من التعرض للدهس وسط أحد الطرق العامة في السعودية.

ووثقت كاميرات مراقبة اللحظة التي نجت فيها عائلة مكونة من أب وأربعة أطفال من حادثة الدهس أثناء عبورهم الطريق العام سيرًا على الأقدام.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول الأب وهو يقف مع أبناءه الأربعة على جانب الطريق ينتظرون خلوه من السيارات كي يتمكنوا من عبوره، وبعد لحظات أعطى الأب الإيعاز للأطفال بعبور الشارع.

نجاة أسرة كاملة من حادث دهس في السعودية

نجاة عائلة من حادث وسط الطريق😰!

pic.twitter.com/SGeyUigGWK — Gorgeous (@gorgeous4ew) April 7, 2023

وفي اللحظة التي انطلق فيها الأب والأطفال الأربعة نحو الجانب الآخر من الطريق تعثر الأب وكاد يسقط أرضًا، ليفاجئوا بسيارة مسرعة كادت أن تدهسهم.

وتمكن الأب والأطفال الأربعة من النجاة والعبور إلى الجانب الآخر من الطريق العالم دون التعرض لأي أذى أو مكروه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد الذي رصده مقطع الفيديو، وتفاوتت ردود أفعالهم بين من هنأ الأب وأطفاله بالسلامة وبين من بدأ بتحليل المشهد ومحاولة العثور على "المخطئ" فيه.

واستقبل المغردون مقطع الفيديو بانقسامٍ بين من وضع اللوم على سائق المركبة المسرعة، وبأن على السلطات الأمنية محاسبته على تجاوزه السرعة المحددة وقيادة المركبة دون تفعيل الإضاءة الأمامية.

في المقابل، وجه عدد من المغردين أصابع اللوم على الأب مشيرين إلى أنه عرض حياته وحياة أسرته للخطر من خلال عبور الطريق من غير المكان المخصص له.