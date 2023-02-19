فيديو طريف: علقة ساخنة لحكم مباراة في الدوري الغاني للسيدات

البوابة - اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "طريف" يرصد مطاردة عنيفة تعرّض لها حكم إحدى مباريات دوري كرة القدم للسيدات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعود الواقعة "المريبة" لعدة أيام حين رفض الحكم منح ركلة جزاء مستحقة لصالح فريق "موتيما بيمبي" ضد غريمه "مازيمبي" الأمر الذي دفع اللاعبات للركض نحوه ومحاولة ضربه أمام الجماهير الرياضية.

In DR Congo, DC Motema Pembe Women Players chased and beat up a Referee for failing to award them a penalty, while they were losing 5-1 to TP Mazembe Women. pic.twitter.com/vFwoUOUcp0 — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) February 17, 2023

ويُظهر مقطع الفيديو المتداول اللحظة التي شرعت فيها اللاعبات الغاضبات في مطاردة حكم المباراة داخل الملعب الأمر الذي دفعه للهروب خارج رقعة المستطيل الأخضر حتى أمسكن به ويبدأن في ضربه ولكمه بشدة.

ولم يتوقف المشهد الفوضوي عند هذا الحد، ففي الوقت الذي حاول فيه موظفو الاستاد مساعدة الحكم، من خلال إيقاف أحدى اللاعبات الغاضبات مسكت لاعبة أخرى دولًا معدنيًا لاستخدامه كسلاح.

وبعد فترة وجيزة، تمكن الحكم من الهروب من النفق بعد تعرضه للضرب، لكن لاعبات فريق موتيما استمروا في مطاردته في النفق.

توقيف اللاعبات المتورطات

كشفت وسائل إعلام رياضية في الكونغو أن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم أوقف اللاعبات المتورطات في الحادثة، مع فتح تحقيق في الحادث المروع.

وفي منصات التواصل الاجتماعي، عبر النشطاء عن صدمتهم من المشهد الفوضوي الذي شهده دوري كرة القدم للسيدات، حتى أن البعض دعا إلى فرض حظر مدى الحياة على اللاعبات.

وقال أحد النشطاء: "يجب أن يتدخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على الفور، كما يجب حل هذا الفريق بشكلٍ كاملٍ".

وكتب آخر: "لا ينبغي على اللاعبات المتورطات في هذا العمل المشين أن يلعبوا كرة قدم احترافية مرة أخرى. يجب إجبار كل شخص معني على الدفع بطريقة أو بأخرى".

غرد مستخدم آخر: "هذا صادم! وإحراج لكرة القدم ".