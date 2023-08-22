فيديو فاضح يورط منوشة مع السلطات السعودية.. هل تعمدت إشاعة الفاحشة؟

البوابة - تداول عدد من المواقع الإخبارية والمنصات السعودية الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي خبر استدعاء إحدى مشهورات "سناب شات" من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية بعدما أثارت الرأي العام بمقاطع فيديو مُخلة بالآداب العامة وتتضمن عبارات نابية.

ولم تكشف هذه المواقع والمنصات الإخبارية عن اسم المشهورة، إلا أن العديد من النشطاء أشاروا إلى أن المدعوة "منوشة" هي المعنية بالقضية على أثر مقاطع الفيديو التي نشرتها قبل أيام.

وبدأت قضية المدعوة "منوشة" قبل أيام، حين نشرت سلسلة من مقاطع الفيديو ظهرت فيها بأوضاعٍ مُخلة بالآداب العامة داخل أحد الملاهي الليلية برفقة صديقاتها وتعمدت تصوير المشهد المريب بطريقة فاضحة وهو ما عرضها لانتقادات لاذعة.

سبب اعتقال منوشة السعودية

وبعد تداول فيديوهات منوشة على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي، خرجت بفيديوهات جديدة تدافع فيها عن نفسها مستخدمة عبارات "نابية" ومخلة بالآداب العامة.

وتعمّدت منوشة الدفاع عن نفسها بطريقة عنيفة، واستخدمت كلمات إباحية ونابية الأمر وفاحشة الأمر، لتزيد الطين بِلة.

وأثار رد منوشة استنكارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وبموجب الأنظمة والقوانين، اعتبرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية هذا المقطع ضمن التصرفات المُخالفة للقوانين.

وتم الإعلان عن القبض على "منوشة السعودية" بعد تداول هذا المقطع، وتم تحويلها إلى النيابة العامة بسبب انتهاكها للقوانين السعودية، وبخاصة قوانين الجرائم المعلوماتية والسوقية.

يعتذر موقع البوابة عن نشر فيديوهات منوشة لما تتضمنه من عبارات فاضحة وكلمات نابية.

اعتذار منوشة

🚔🚔



اللي ماربوه اهله تربيه الدولة 🇸🇦🫡 https://t.co/hLKFm9JhKN pic.twitter.com/sP4CbkqzJl — bonk no context (@bonkworld1) August 21, 2023

وذكرت صفحات إخبارية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن المدعوة منوشة قدمت اعتذارًا رسميًا لجهات الرسمية في السعودية.

ورجح عدد من متابعي المشهد بأن اعتذار منوشة جاء بعد استدعاءها من قبل الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية.

وقالت منوشة في اعتذارها: “اعتذر للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية بسبب ألفاظي والكلام الذي بدر مني في المقطع المنتشر، صورته وأنا في حالة غضب شديد".

وتابعت: “لم أكن أقصد أي جهة رسمية في الكلام الذي بدر مني، وأعتذر عن جهلي للأنظمة والتعليمات المعمول بها في السعودية من خلال الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية".

وأردفت تقول: “أعتذر من المجتمع السعودي الرافض لأن يظهر بشكل سيء

من هي منوشة السعودية

تعتبر "منوشة"، المعروفة على سناب شات وأنستقرام بـ منوش، واسمها الحقيقي منى عماد 24 سنة من بين الشخصيات الرقمية المؤثرة في المجتمع.

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