فيديو مرعب: مطربة ألمانية تغرق بدمائها بعد سقوطها في عرضها الغنائي

البوابة - لحظات صادمة ومروّعة عاشتها نجم البوب الألمانية هيلين فيشر أمام آلاف المعجبين حين سقطت من ارتفاع شاهق أثناء أدائها رقصة بهلوانية على خشبة المسرح في هانوفر الليلة الماضية.

وفي بداية حفلها الغنائي، بدأت المغنية الألمانية هيلين فيشر (38 عامًا) ترقص على أرجوحة مرتفعة عدة أمتار عن سطح الأرض، وكأنها راقصة بهلوانية في سيرك شهير.

وخلال لحظات، سقطت المغنية فيشر أرضًا ليرتطم رأسها في الأرجوحة الأمر الذي تسبب في تعرضها لإصابة بالغة في الأنف وتدفق الدم بشكلٍ غزير منه.

وعلى الرغم من نزول الدم على وجهها من الجرح المتدفق في أنفها، واصلت المغنية الألمانية أغنيتها Wounds'' وكأن شيئًا لم يحدث - لكن الحادث أجبرها على إنهاء الحفلة الموسيقية مبكرًا.

في نهاية الأغنية، تركت المغنية البالغة من العمر 38 عامًا نفسها في أحضان طاقمها، الذي بدوره قام بإخرجها من المسرح بينما كانت تطمئن الجمهور القلق: "أنا فقط بحاجة لتنظيف هذا (الجرح) أولًا، أعزائي كل شيء على ما يرام".

وصرح أحد الحضور بصدمة لصحيفة بيلد الألمانية عن لحظة وقوع الحادث "كان هناك صوت غريب"، فيما قالت أخرى إن بعض الحضور بكوا وكانوا في حالة صدمة عندما رأوا الدم يسيل على وجه نجمة البوب.

وأضافت: "بالطبع يمكن للمرء أن يفهم قرار إلغاء الحفل بعد وقوع حادث مروع كهذا، أتمنى أن تتعافى بسرعة.

من جهته، أفاد متحدث باسم منظمة الحفل أن المغنية حصلت على رعاية طبية، وقالت الليلة الماضية إنه لم يكن هناك أي معلومات متاحة حتى الآن حول طبيعة إصابتها.

وسرعان ما انتشرت مقاطع فيديو للحادث المروع على وسائل التواصل الاجتماعي، ودهش الكثيرون من استمرار فيشر بالغناء على الرغم من إصابتها.

يذكر أن المغنية الألمانية اشتهرت بأدائها البهلواني وتعرضت بالفعل لكسر في ضلعها في مارس آذار بعد تعرضها لحادث خلال التدريبات.