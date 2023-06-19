فيديو مروّعة: تركي يقتل زوجته السابقة ووالدها أمام المارة ببندقية صيد

البوابة - شهدت مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا جريمة قتل مزدوجة راح ضحيتها فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا ووالدها الأربعيني برصاص أطلقه صهره السابق من بندقية صيد قبل أيام.

وظهرت تفاصيل جريمة القتل المروّعة في مقطع فيديو صوره شاهد عيان وأثار ضجّة كبيرة لدى الرأي العام التركي خاصة بعد كشف سبب الخلاف بين المجرم وزوجته السابقة.

تركي يقتل طليقته ووالدها ببندقية صيد أمام المارة

في تركيا ، قىَل شاب تركي طليقته ووالدها ببندقية صيد في الشارع أمام المارة، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا. pic.twitter.com/Fn53PB13ja — نسرين🇸🇦 (@48Nasreen) June 18, 2023

ونشرت وسائل إعلام محلية تركية تفاصيل الجريمة، حين كان الأب أرطغرل كايا (47 عامًا) يقود مركبته مع ابنته بيلج كايا (25 عامًا)، وفوجئا بزوجها السابق ميرتكان كوس (25 عامًا) الذي انفصلت قبل أسبوع، يعترض طريقهما بمركبته.

وخلال لحظات، ترجل القاتل ميرتكان كوس من مركبته وبدأ بإطلاق النار من بندقيته الأمر الذي دفع حماه السابق للنزول من مركبته ومنعه من الاستمرار مما كان فيه، فنزل المجرم إليه متسلحًا ببندقيته وتشاجر الاثنان.

وخلال لحظات قليلة، أطلق ميرتكان رصاصتين على والد طليقته، أصابته منهما واحدة، فسقط على الطريق العام مغميًا عليه ونازفًا، ثم تجوه الطليق نحو زوجته التي كانت تصرخ داخل مركبة والدها وأطلق عليها النار من بندقيته وتسبب في قتلها على الفور ثم لاذ بالفرار.

وبحسب ما يبدو في الفيديو المعروض، تجمع العشرات حول السيارة خلال لحظات ليروها جثة دامية فيها.

وذكرت تقارير إخبارية تركية أن جريمة القتل وقعت يوم الجمعة الماضي، 16 يونيو، وتحديدًا في حي أتاكنت.

وأشارت هذه التقارير إلى أن الأب وابنته، اللذان أصيبا بجروح خطيرة، توفيا على الرغم من التدخل الطبي في أحد المستشفيات القريبة حيث تم نقلهما من قبل الفرق الطبية التي وصلت إلى مكان الجريمة فورًا.

القبض على القاتل ميرتكان كوس

وشكلت الأجهزة الأمنية التركية فريقًا مختصًا للبحث عن القاتل ميرتكان كوس (25 عامًا) وعممت مواصفته ورقم مركبته وقامت بفحص الأماكن التي يمكنه الذهاب إليها.

كما خصصت الأجهزة الأمنية "مسيّرة" بلا طيار للبحث عن مركبة القاتل تمهيدًا لمحاسبته، وتم العثور عليها بضاحية خارج المدينة، فمضت دورية من الشرطة وحاصرته فيها حتى استسلم معتقلًا بجريمة.

سبب الخلاف

وكشفت التحقيقات الأولية أن سبب الخلاف بين المغدورة بيلج كايا وطليقها ميرتكان كوس جاء بعد جلسة محكمة خاصة للبت بحضانة ابنهما الوحيد وانتهت الجلسة بحكم لصالحها، لذلك تأبط بطليقته شرًا.

وبعد صدور الحكم بالحضانة لصالح الأم، انتظر المجرم طليقته خارج مبنى المحكمة، ولما خرجت مع والدها، لحق بسيارتهما إلى منطقة بالطريق العام، ثم نفذ جريمته المروعة.