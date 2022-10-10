فيديو مروّع لشابة تحاول الانتحار من شرفة مركز تجاري في اسطنبول

ضجّت منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بمقطع فيديو صادم يوثق اللحظة التي ألقت فيها فتاة بنفسها من شرفة أحد مراكز التسوق الشهيرة في منطقة بيليك دوزو بمدينة اسطنبول التركية.

وبحسب مقطع الفيديو الذي جرى التقاطه بواسطة كاميرا المراقبة داخل أحد المطاعم في المركز التجاري، ظهرت الفتاة المدعوة "قادر يلدز" وهي تتسلق درابزين شرفة المطعم متجهة نحو الشارع قبل أن تحاول إحدى المتواجدات الإمساك بها محاولة إنقاذها إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وبمجرد أن أفلتت "يلدز" من يد الفتاة التي كانت تحاول إنقاذها بخلع سترتها حتى ألقت بنفسها نحو الأرض، فيما توجهت فرق الإسعاف وقوات الأمن نحو مكان الحدث ونقلها إلى المستشفى حيث تعاني من إصابات خطيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية في تركيا بأن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقًا رسميًا في محاولة انتحار الفتاة يلدز والتي تبين بأنها تبلغ من العمر 25 عامًا وكانت مخطوبة من أحدهم لمدة 5 أشهر.