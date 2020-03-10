فيديو منسوب لـ"صدام حسين" يُحذر فيه من "كورونا".. وابنته رغد تحسم الجدل!

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس العراقي السابق صدام حسين وهو يُجالس عددًا من رجاله العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا المُستجد".

وبحسب الفيديو، فقد سُمع بأن الرئيس السابق كان يتحدث عن التهديد الأمريكي لبلاده في تسعينيات القرن الماضي بفايروس مميت يطلق عليه اسم "كورونا".

وفي الوقت الذي شكك فيه عدد كبير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة الفيديو، مرجحين بأنه مفبرك من قبل أصحاب الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي التي تسعى الى استغلال أبرز الأحداث من أجل التلاعب بعقول الآخرين، من أجل تحقيق أعلى نسب من المشاهدة للتحقيق التربح المالي.

ولحسم الجدل، كتبت رغد صدام حسين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" قائلة: "فيديو مُفبرك.. والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين.. سبق وان نشر هذا الشخص نفسه أكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين،، ومن يدقق يعرف الصوت تقليد وليس صوت الرئيس الشهيد".

فيديو مفبرك .. و الصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس الشهيد صدام حسين ..



سبق و ان نشر هذا الشخص نفسه اكثر من فيديو يقلد صوت الشهيد صدام حسين ،، و من يدقق يعرف الصوت تقليد و ليس صوت الرئيس الشهيد .. pic.twitter.com/Y9wv8YHgJN — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) March 8, 2020

يذكر أن السلطات أمرت أمس الاثنين بإغلاق محافظة النجف أمام غير المقيمين، بدءا من الأربعاء ولمدة أسبوع لمنع انتشار فيروس "كورونا".

وكانت دائرة الصحة في محافظة كربلاء وسط العراق، المجاورة للنجف، قد أعلنت الاثنين، تسجيل إصابة ثالثة بفيروس "كورونا" المستجد.

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واتخذت السلطات العراقية عددًا من الإجراءات في سبيل وقف تفشي الفيروس، حيث قررت خلية الأزمة تعطيل الدوام في جميع المؤسسات الحكومية، باستثناء الأمنية منها والصحية، إلى يوم 15 مارس، وفي المؤسسات التعليمية والتربوية إلى يوم 21 مارس.

ويخشى العراق، الذي يعاني نقصًا مزمنًا في الأطباء والأدوية والمستشفيات، انتشار المرض في أماكن الأضرحة والمقامات الشيعية التي يقصدها ملايين الزوار، خصوصًا من إيران.

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