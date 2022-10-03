"فيديو يكشف سبب وجود ثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف"

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين مقطع فيديو يتضمن إجابة شافية لسؤال لطالما شغل بال الكثيرين وراء وجود ثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف.

وقبل أيام، نشر صانع المحتوى زاك دي - Zack D مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام" شرح من خلاله عن السّرّ وراء وجود ثقب في أغطية أقلام الحبر الجاف وهو لدواعٍ أمنية وللسلامة العامة.

وقال زاك دي في مقطع الفيديو أنّ الفتحة الصّغيرة في أغطية الحبر الجاف يجب أن تكون كافية لاستمرار تدفّق الهواء في حال علق الغطاء في حلق شخص ما عن طريق الخطأ.

أغطية أقلام الحبر الجاف

وذكر زاك في مقطع الفيديو أن هذه الثقب مفيد باستثناء الأقلام التي يُعتبر فيها الغطاء كبيرًا وبالتالي لا يؤدّي إلى خطر الاختناق.

وحصد مقطع الفيديو الذي نشره زاك أكثر من 3.1 مليون مشاهدة مما ترك الكثير من الناس مذهولين عند اكتشاف السبب حول الفتحة في أغطية الحبر الجاف.

وفقًا لشركة Pen Company، وجد علماء النفس أن مضغ الأقلام أو أقلام الرصاص يمكن أن يريح النفس، و"يحدث نتيجة الشعور بالقلق أو التوتر".

وانطلاقًا مما خلص إليه علماء النفس، فإن الخوف من ابتلاع شخص ما للغطاء يتزايد بشكل مستمر، وربما يكون سبب وجود الثقب أمرًا وقائيًا لوقوع المزيد من الحوادث.

وعلّق أحد مستخدمي تطبيق إنستغرام: "أتذكر مضغ غطاء القلم هذا أثناء طفولتي"، فيما اعترف آخر: "يحب معظم الناس بمن فيهم أنا عض غطاء القلم".

في المقابل، شكك آخرون بمعلومات زاك، إذ كتب أحدهم: "الدرس المستفاد: أغطية الأقلام صالحة للأكل”، فيما قال آخرون أنهم يعرفون هذه المعلومة قديمة.