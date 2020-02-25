فيروس كورونا: يتخطى الحدود.. وينتشر جغرافيًا فأين وصل؟ (فيديو)

يواصل فايروس "كورنا المُستجد" حصد الأرواح بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بالمرض في الصين وتمدد لنحو 30 بلدًا، حتى باتت دول العالم تتسابق لإجلاء رعاياها من الصين.

وخلال الأسابيع الماضية، تحولت كلمة "كورونا" الى كلمة مثيرة للهلع، وعطسة صغيرة أصبحت كفيلة بالهروب بعيدًا.

هناك بعض الحقائق تبرر مخاوف الناس الكبيرة من الفايروس، والتي وصلت لدى البعض الى حالة من الوسواس القهري، ‪إليكم حقائق صادمة عن "كورونا".

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