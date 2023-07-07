فيصل غزاوي يهاجم الشذوذ الجنسي في خطبة الجمعة: إضلال من الشيطان

البوابة - حذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي من المثلية الجنسية والترويج لها ودعمها واعتبر بأنها مخالفة للطبيعة البشرية وللدين ولا علاقة لها بالتطور والحضارة.

وقال الشيخ فيصل غزاوي في خطبة الجمعة، 19 ذو القعدة 1444 الموافق 7 يوليو 2023، أن تغيير خلق الله إضلال من الشيطان، وتحريم وتحليل للطغيان، وقول بغير حجة ولا برهان.

وقال الشيخ فيصل غزاوي في خطبته: "ان الله تعالى الذي خلق البشر وجعلهم صنفين، منهم ذكرًا ومنهم أنثى، وقال وليس الذكر كالأنثى، ففرق بينهما وهو الأعلم بالحكم والمصالح سبحانه وتعالي، وجعل لكل منهما خصائصهما وسماتهما، ثم يأتي من يخالف فطرته ويعاند أمره، ويعمل على تغيير جنسه الطبيعي بأن يتحول الرجل إلى امرأة، وتتحول المرأة إلى رجل، والنبي لعن ذلك، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: لعن النبي المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء".

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إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي:



المثلية الجنسية ؛ مخالفة للطبيعة البشرية وللدين ، ولا علاقة لها بالتطور والحضارة .



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pic.twitter.com/K9kSFg2foe — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 7, 2023

وتابع: "كما أن الله تعالى جعل الزواج الإنساني بني الرجل والمرأة شريعة كونية، لكن الشيطان يعمد إلى أن يتعدى المرء حدود الله، فيرتكب ما تنفر منه الطباع السليمة حتى بلغ الحال بأولياء الشيطان بأن يتداعوا بطمس الفطرة وإفساد الخلقة بفرض قوانين لتشريع زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة والتزاوج مع الحيوانات والتحريض على الانحراف الجنسي والشذوذ وكل أنواع الإباحية وجعلوه تطورًا وحضارة واتخذوا موقف عدائي ممن انكر ذلك وعدوه متخلف متطرف".

وتابع: "انظروا كيف اختلت مفاهيمهم وفطرتهم فحاربوا الطهر والفضيلة، ونشروا الفُجر والرذيلة، وبلغوا الغاية في الانحطاط الأخلاقي والانهيار القيمي والهبوط إلى الدرك البهيمي، حتى فاقوا ما قاموا عليه قوم لوط الذين أتوا الفاحشة التي لم يسبقهم بها احد من بني ادم، فعجلهم الله بعقوبة لم يسبقهم بها احد غيرهم، وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين الإهلاك وقلب ديارهم عليهم وخسف بهم ورجمهم بالحجارة من السماء وذلك لعظم مفسدتهم هذه الجريمة الشنعاء التي غيروا بها الفطرة وقلبوا الحقائق".

وأردف يقول: "وليس ببعيد أن تصيب نقمة الله وينزل عذاب الله بمن تشبه بهم وفعل فعلهم وأتوا أثارهم، كما قال سبحانه (وما هي من الظالمين ببعيد) فلا تأتي مخالفة الفطرة البشرية إلا بالويل والفساد والدمار".

وحظيت خطبة الشيخ غزاوي على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي، حتى تصدر اسمه قائمة الأكثر تداولًا موقع التدوين "تويتر".

فيصل غزاوي