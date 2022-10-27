فيلا بـ6 ملايين دولار .. شاهدوا أين سيقضي ميشال عون أيام التقاعد

مع قُرب انتهاء عهد ميشال عون وإخفاق البرلمان اللبناني في انتخاب رئيسًا للجمهورية للمرة الرابعة، انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صورًا لـ"فيلا" فاخرة قيل بأنها المكان "المثالي" الذي سيقضي فيه عون أيام تقاعده.

وذكر متداولو الصور أن "فيلا" عون الجديدة تقع في منطقة الرابية وقد تم تجهيزها بالكامل استعدادًا لانتقاله من قصر بعبدا بعد أقل من أيام وعودته إلى بلدة الرابية - Rabieh، التي تُعد المنطقة الأغلى عقاريًا في لبنان ويغلب عليها طابع القصور الفاخرة والشقق الفخمة.

وبحسب ما يتم تداوله بين رواد موقع التدوين "تويتر"، فإن فيلا عون الجديدة تتضمن مواصفات 5 نجوم، وقد تم تشييدها على الطراز العصري:

المساحة: 2000 متر مربع

2000 متر مربع عدد الطوابق: 3 طوابق بالإضافة إلى طابق سفلي

3 طوابق بالإضافة إلى طابق سفلي كلفة البناء: 6 مليون دولار أمريكي

وأشارت تقارير إخبارية كانت قد نُشرت سابقًا إلى أن فيلا عون الجديدة تقع على بُعد أمتارٍ من قصره القديم في بلدة الرابية، وقد تمت إحاطتها بالأشجار الكثيفة وكاميرات المراقبة مع حراسة أمنية مشددة.

وذكرت هذه التقارير إلى أن الرئيس عون كان قد دخل في نزاعٍ حاد مع مالك الفيلا الأصلي، قبل أن يُصدر المكتب الإعلامي في القصر الرئاسي العام الماضي بيانًا أكد فيه أنه بدأ عملية البناء في عام 2014 وانتهى منه في منتصف 2016، أي قبل انتخابه رئيسًا للبنان، فيما اشترى الأرض "حسب الأصول".

فيلا ميشال عون تستفز اللبنانيين

عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان عن غضبهم واستيائهم من تكلفة بناء قصر عون، وأبدوا استيائهم من إنفاق مبلغ 6 مليون دولار من أجل بناء فيلا في بلدٍ يواجه أزمةً اقتصاديةً ومصرفية أثرت سلبًا على حياة اللبنانيين والتي وصفها البنك الدولي أنها بين الأزمات الثلاث الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

تعليقات اللبنانيين على الفيلا

جهاد العرب ينفي

وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن أعمال حفل فيلا ميشال عون تمت من قبل شركة رجل الأعمال جهاد العرب، وإشراف إلياس بوصعب، والهندسة من قبل شركة Erga group.

وبعد تداول هذه التفاصيل، خرج رجل الأعمال جهاد العرب لينفي علاقتها بفيلا عون الجديدة من خلال بيان رسمي أصدره عبر وكيله القانوني مارك حبقة.

وتاليًا نص البيان: