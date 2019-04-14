"فيلم إباحي" يحرج مستشفى صيني ويصدم المرضى (صور)

لم يتبادر إلى ذهن المرضى والمراجعين في أحد المستشفيات الصينية أنهم سيكونون على موعد مع مشاهد إباحية تعرض على الشاشة الكبيرة الخاصة بأحد صالات الانتظار.

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وظهرت هذه المشاهد الإباحية على الشاشة الكبيرة الموجودة في قسم الأسنان في مستشفى تشانغان بمدينة دونغ غوان جنوبي مقاطعة غوانغدونغ في جنوبي الصين نهاية الأسبوع الماضي.

وصورت امرأة ممن يراجعون قسم الأسنان في المستشفى ما أذيع على شاشات التلفزيون في قاعة الانتظار، ونشرتها على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت على اللقطات الإباحية قائلة "أنا في مستشفى تشانغان.. هل ترون ماذا يعرض على الشاشات في وضح النهار؟ هذا خارج عن الحد".

واشارت الى أن العديد من المرضى والمراجعين اضطروا إلى الخروج من قاعة الانتظار والتوجه إلى الممرات حتى لا يشاهدون المشاهد الإباحية.

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في حين أوضح المتحدث باسم المستشفى أن الشرطة قامت بالتحقق من المعدات ذات العلاقة، بما في ذلك أجهزة التلفزيون وأجهزة الواي فاي، غير أنه لم يعرف السبب بعد ولا المتسبب بهذه الفضيحة.

يذكر أن الأفلام الخلاعية والإباحية غير قانونية في الصين، التي تفرض رقابة صارمة على هذا النوع من المحتوى على الإنترنت⁣.