في آخر أيام شهر رمضان.. كنسية ألمانية تسمح للمسلمين بأداء صلاة الجمعة

فتحت كنيسة في العاصمة الألمانية برلين أبوابها أمام المسلمين لأداء صلاة الجمعة مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وفي الوقت الذي لم تتسع بعض المساجد التي أعيد فتحها في وقت سابق من هذا الشهر، استضافت كنيسة مارثا اللوثرية مسلمين غير قادرين على حضور صلاة الجمعة مع ترك مسافة لا تقل عن 1.5 متر (خمسة أقدام).

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وعادة ما يستقبل مسجد دار السلام في حي نويكولن مئات المسلمين في صلاة الجمعة، لكنّه يوم الجمعة الماضي غير قادرٍ سوى على استيعاب 50 شخصًا في كل صلاة بموجب قيود تطبقها ألمانيا لاحتواء تفشي فيروس "كورونا".

وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

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وقال محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء: "إنها علامة عظيمة تنشر الفرح في رمضان ووسط هذه الأزمة. فقد وحّدنا الوباء. الأزمات تجمع النّاس معاً."

ومن جهته، قال أحد المصلين ويدعى سامر حمدون: "كان شعورًا غريبًا بسبب الآلات الموسيقية والصور... لكن عندما تنسى التفاصيل الصغيرة، تعلم أنّ هذا بيت من بيوت الله في نهاية المطاف."

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كما أضافت راعية الكنيسة، مونيكا ماتياس:" إن الآذان حرك مشاعري. وقد شاركت في الصلاة وألقيت كلمة بالألمانية. وكم جميلٌ أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض."

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