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في أحد مقاهي إنجلترا.. صورة أمير قطر يحتسي قهوته تشعل "تويتر"

هبة الزغيلات

هبة الزغيلات

منشور 14 تمّوز / يوليو 2019 - 06:43
الشيخ تميم
الشيخ تميم

تفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الأخيرة والتي ظهر فيها جالسًا وحيدًا على طاولة في مقهى.

ونشر الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أمس الجمعة، 13 يوليو 2019 وأرفقها بتعليق: "حافظه ربي".

وفي الوقت الذي لم يحدد فيه الشيخ خليفة تاريخ ومكان التقاط الصورة، ولكن بالبحث عن اسم المقهى تبين أن الشيخ تميم كان يجلس في أحد أفرع سلسلة مقاهي Patisserie Valerie المنتشرة في إنجلترا وإيرلندا الشمالية.

ونالت الصورة أكثر من 4 آلاف تفاعل بعد سبع ساعات من نشرها.

ويأتي نشر الشيخ خليفة لصورة أمير قطر بعد زيارة الأخير للولايات المتحدة الأمريكية ولقائه عددًا من المسؤولين والمشرعين في البلاد يتقدمهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

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