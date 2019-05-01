في أول ظهور لأبو بكر البغدادي منذ 5 سنوات.. 4 تساؤلات حول شكل زعيم "داعش"

فاجئ زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" أبو بكر البغدادي العالم بعد ظهوره للمرة الثانية في 29 من أبريل/نيسان 2019، ليؤكد استمرار التنظيم في "الجهاد" متوعدًا بشن حرب استنزاف ضد أعدائه.

وعقب ساعات من ظهور البغدادي في فيديو نشره التنظيم عبر قنواته على تطبيق تلغرام، قدّم متابعون ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعيّ، عدّة تساؤلات متعلّقة بالظهور الجديد لزعيم تنظيم "داعش" وذلك لأوّل مرة منذ 5 سنوات.

أولًا: تمّ ملاحظة عدم ارتداء البغدادي لـ"خاتم الخلافة" في يده، الذي كان يرتديه في خطبته بالموصل، مشيرين الى أن السبب قد يعود لهزيمة دولة الخلافة المزعومة وعدم بقاء أي كيان يُذكر لها.

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ثانيًا: كما تساءل المحللون عن عدم ارتداء ابو بكر البغدادي للعمامة، وظهوره بجلابية سوداء.

ثالثًا: لاحظوا أيضًا قطعة السلاح التي وضعت على يمين البغدادي، وهي تُذكر ببندقية أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

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رابعًا: برز تساؤل هام عن دلالات ظهور احد مستشاري البغدادي بلباس سعودي، ولماذا ذكرَ قادة التنظيم القتلى وأغلبهم من السعودية.

وفي الفيديو الذي حمل عنوان "في ضيافة أمير المؤمنين"، يظهر البغدادي بلحية طويلة بيضاء ومحناة على الأطراف، واضعًا منديلًا أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت وجوههم، وبدا بصحة جيدة ولا تظهر عليه دلائل المرض أو التعب.

وليس واضحًا تاريخ تصوير الفيديو الذي امتد حوالي 20 دقيقة، يتحدث خلاله البغدادي مع بعض من مؤيديه.

ويقول "البغدادي" يقول في بداية المقطع الذي انتشر على نطاق واسع إن "معركة الباغوز انتهت”، في إشارة إلى طرد التنظيم من آخر جيوبه في شرق سوريا قبل نحو الشهر.

وتوعد البغدادي بخوض التنظيم "معارك أخرى".

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كما تطرق إلى الهجمات الأخيرة التي شهدتها سريلانكا، واعتبرها بمثابة "ثأر" لما حدث في الباغوز.