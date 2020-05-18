في بادرة إنسانية.. أفغانية ترضع 20 طفلًا بعد مقتل أمهاتهم في تفجير إرهابي

تطوّعت أم أفغانية لإرضاع 20 طفلًا من حديثي الولادة بعد تعرض مستشفى أطفال وتوليد في العاصمة كابول لهجوم انتحاري تسبب في مقتل عددًا من الأمهات والممرضات والرُضع.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السيدة "فيروزا يونس عمر" تقوم بإرضاع الأطفال الذين أضحوا بدون أمهات بعد هجوم مسلح على مستشفى بارشي الوطني الذي تديره منظمة "أطباء بلا حدود".

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من جهتها أعلنت وزارة الصحة الأفغانية أن الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي استهدف مستشفى "داشت إي بارشي" وتسبب في وفاة 24 شخصًا بينهم طفلان حديثي الولادة كما ترك نحو 20 طفلًا بدون أم.

ونقلت وزارة الصحة العديد من الأطفال الرضع إلى مستشفى أتاتورك للأطفال الذي يبعد نحو كيلومترين من مكان إقامة فيروزا التي سارعت الي تقديم المساعدة.

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وقالت فيروزا، وهي أم لطفل عمره 14 شهرًا: "لقد تضرر جميعنا من المجرمين الذين يدمرون الإنسانية في أفغانستان. أنا واحدة من هؤلاء المتأذيين".

وتقول فيروزا: "كنا صيامًا وعندما كان وقت الإفطار يقترب وقع الهجوم، فأخبرت زوجي عن نيتي في مساعدة هؤلاء الأطفال الأيتام".

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وقد وافق الزوج على الفور، وأكد لها أنه سيرعى طفلهما.

وتقول فيروزا: "عندما ذهبت إلى المستشفى، رأيت حوالي 20 طفلًا، بعضهم أصيب وتحدثت مع الممرضات، فطلبن مني إطعام الأطفال الذين يبكون كثيرًا".

وحينئذ قامت فيروزا بإرضاع 4 أطفال من صدرها رضاعة طبيعية، الواحد تلو الآخر.

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وقبل وصول فيروزا، كانت الممرضات يحاولن إطعام الأطفال بالأغذية المصنوعة من مسحوق الحليب المجفف.

وتتذكر فيروزا قائلة: "كان بعض الأطفال يرفضون تناول هذا الحليب".

ولقي فعل فيروز الكثير من الإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح اسمها وسمًا رائجًا على موقع التدوين "تويتر" في أفغانستان.

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ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الثلاثاء، الذي وصفته منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان بأنه "جريمة حرب".