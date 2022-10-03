في حركة صادمة.. اليوتيوبر دريم يكشف عن ملامح وجهه لأول مرة

تصدر اليوتيوبر دريم – Dream قائمة الأكثر تداولًا على منصات التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم أجمع بعدما كشف عن وجهه لأول مرة منذ إنشاء قناته الرسمية على تطبيق يوتيوب للفوز بلعبة Minecraft الشهيرة.

ونشر اليوتيوبر دريم (23 عامًا) قبل قليل مقطع فيديو يوثق فيه اللحظة التي أزال فيه القناع الأبيض الذي كان قد عرفه جمهوره به منذ إنشاء قناته في عام 2014.

وحظي مقطع الفيديو الذي أزال في دريم القناع عن وجهه على أكثر من 16 مليون مشاهدة بعد 10 ساعات من نشره عبر قناته على يوتيوب.

بعد إثارة خطته الشهر الماضي، نشر دريم المؤثر الغامض في الألعاب فيديو عن وجهه على يوتيوب ليلة الأحد. في غضون ست ساعات، وصل الفيديو إلى 1.6 مليون إعجاب وأكثر من 12 مليون مشاهدة وأكثر من 1.9 مليون إعجاب.

وقال دريم في مقطع فيديو: "مرحبًا، اسمي كلاي، والمعروف أيضًا باسم Dream online، ربما يتساءل الكثير منكم لماذا الآن، لماذا ستكشف عن وجهك، لم انتظرت كل هذه المدة للكشف عن وجهم".

وأردف يقول: "كان هدفي هو البدء في فعل الأشياء، والخروج، ومقابلة المبدعين، والتحدث إلى أصدقائي أخيرًا، كما أخطط خطط لمزج المزيد من محتوى واقعي مع مقاطع فيديو لعبة Minecraft الخاصة به، أريد أن أخرج إلى العالم وأكون مبدعًا حقيقيًا".

واختتم دريم مقطع الفيديو الخاص بعبارة: "أحبكم جميعًا، كانت هذه التجربة خيالية للغاية، ربما لم أكن لما أنا عليه الآن لو لم تكن حياتي لما أنا عليه الآن، أنا مدين لكم بكل شيء".

اليوتيوبر دريم – Dream

اكتسب دريم شهرة كبيرة بعدما أنشأ قناته الرسمية على موقع يوتيوب عام 2014 لبث مقاطع فيديو مطوّلة له وهو يلعب Minecraft الشهيرة حيث جمع ألف مشترك في عام واحد، أما الآن لديه نحو 30 مليون مُتابع.

واشتهر دريم بإخفاء وجهه عبر قناع أبيض اللون وأصبح معروفًا بهذه الصورة الرمزية، وفي السنوات الأخيرة، عمل دريم في مشاريع خارج نطاق Youtube، مثل إطلاق الموسيقى مع المغني Alec Benjamin.

وخلال الفترة ما بين 2019-2020 تضاعفت شهرة دريم بين لاعبي الألعاب الإلكترونية بسرعة سباق Minecraft، والتي اتُهم فيها بالغش في أواخر عام 2020 ليعترف لاحقًا باستخدام اللعبة بعض التعديلات، لكنه أكد أنه استخدمها عن غير قصد خلال جولاته السريعة للاعب واحد، وكان ينوي تطبيقها فقط خلال مقاطع فيديو Minecraft Manhunt متعددة اللاعبين.

اعتبارًا من 10 سبتمبر 2022، وصلت قنواته السبعة على YouTube مجتمعةً إلى أكثر من 41.96 مليون مشترك وأكثر من 3.29 مليار مشاهدة، وحصدت قناتا تويتش معًا 7.01 مليون متابع و19.01 مليون مشاهدة، وحصل YouTube على جائزة Dream the Streamy للألعاب في عامي 2020 و2021.

