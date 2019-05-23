في خطوة تهدد مستقبل ألف وظيفة.. الطاهي جيمي أوليفر يعلن إفلاس 25 من مطاعمه

أعلن الطاهي البريطاني الشهير "جيمي أوليفر" وضع 25 مطعمًا من سلسلة مطاعمه تحت إدارة خاصة في خطوة تهدد مستقبل ألف وظيفة في أفرع المطعم.

وقال "أوليفر" (43 عامًا) في بيان رسمي: "أشعر بحزن بالغ لهذه النتيجة وأود أن أشكر جميع العاملين وموردينا.... أدرك صعوبة هذا الأمر على الجميع من المتأثرين به".

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وتابع: "أقدّر مدى صعوبة هذا الأمر بالنسبة لجميع المتضررين، فقد أطلقنا "جيميز إيطاليان" في عام 2008 بهدف إيجابي يسعى إلى تعطيل تناول الطعام في الأسواق في الشارع الرئيسي في المملكة المتحدة، مع إضافة قيمة كبيرة للغذاء وعناصر ذات جودة أعلى بكثير... فريق مذهل شاركني شغفي الكبير في الطعام والخدمات".

وبهذه الخطوة، لم يبق في المملكة المتحدة سوى ثلاثة مطاعم لـ"أوليفر"، بعد إغلاق 22 مطعمًا من أصل 25، ما أدّى إلى فقدان ألف موظف عملهم.

وستبقى ثلاثة من مطاعمه في مطار "جاتويك" فقط قيد التشغيل، حيث يبحث المسؤولون عن مشترٍ. بيد أنّ هناك 300 وظيفة أخرى مهدّدة معظمها بالخطر في هذه المطاعم الصامدة في جاتويك.

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وكانت إمبراطورية "اوليفر" بدأت بافتتاح 15 مطعمًا في لندن في عام 2002، لكنها اليوم بدأت تنهار الأمر الذي يؤثر على ما يزيد عن 61 مطعمًا في الخارج، بما في ذلك 25 من "جيميز إيطاليان"، ومطعم "فيفتين" في كورنوال التي تديرها شركات الامتياز.

واشتهر "أوليفر" في بريطانيا وخارجها ببرامجه التلفزيونية التي تلقى إقبالًا، كما استخدم شهرته للضغط على السياسيين لمحاربة مشاكل السمنة المتزايدة بين الأطفال بالترويج لوجبات مدرسية صحية.

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