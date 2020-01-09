في درجة حرارة 7 تحت الصفر.. وفاة رضيع متجمدًا بعد تركه على شرفة منزله

لقي رضع يبلغ من العمر سبعة أشهر مصرعه بعد أن تركاه والداه لينام على شرفة المنزل فتجمد حتى الموت في منطقة خاباروفسك في أقصى شرق روسيا.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن قوات الشرطة فتحت تحقيقًا في حادثة وضع الرضيع ابنهما في عربته الصغيرة ذات العجلات في شرفة منزلهما لينام في الهواء الطلق.

وظل الطفل في الشرفة في درجة حرارة بلغت 7 درجة مئوية تحت الصفر، ما أدى إلى موته متجمدًا.

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وعلى إثر الحادثة، نصح مكتب وزارة الصحة في تلك المنطقة، المواطنين فى وقت لاحق، بعدم ترك الأطفال الصغار خارج المنزل دون مراقبة.

وقال مكتب الصحة في بيان رسمي "على المواطن أن يعرف دائمًا مكان طفله وبرفقة من يكون".

وأضاف البيان:"وأنت في طريقك، لا تترك أبدًا طفلًا يتعرض للخطر، في فصل الشتاء يمكن لأي طفل مفقود أو مجروح في الشارع أن يصبح وبشكل سريع ضحية لدرجات الحرارة المنخفضة".

وذكر المكتب أن الأطفال في خاباروفسك أصبحوا بشكل متزايد ضحايا "للجهل" الأبوي والإهمال لما يوصف بتدابير السلامة الأساسية.

مدينة خاباروفسك

هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفدرالي الروسي خاباروفسك كراي، تقع على نهر آمور وتبعد عن الحدود مع جمهورية الصين الشعبية 20 كيلومترًا وعن العاصمة موسكو مسافة 6100 كيلومترًا بخط مستقيم، مساحتها تزيد عن 386 كيلومترًا مربعًا ونفوسها حوالي 620 الف نسمة وتمتد على ضفاف النهر لمسافة تزيد على 45 كيلومتر.

ان مدينة خاباروفسك اليوم هي مركز ضخم للصناعات والنقل والثقافة والتعليم والعلوم في الشرق الاقصى، تعمل في المدينة أكثر من 100 مؤسسة صناعية كبيرة متخصصة ببناء الألات والصناعات المعدنية، وكذلك صناعة مواد البناء والمواد الغذائية ومؤسسات الصناعات الخفيفة وغيرها من القطاعات الصناعية.

وتعتبر المدينة من محاور النقل الكبيرة في المنطقة، فمحور خطوط سكك الحديد في المدينة هو الأكبر في المنطقة وميناء المدينة الواقع على نهر آمور من الموانئ الكبيرة على النهر المذكور.

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