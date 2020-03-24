في ظل أزمة "كورونا" وفرض التعليم عن بعد.. برلمانية أردنية تتحول الى معلمة

أعلنت عضو مجلس النواب الأردني ديمة طهبوب عن تقديمها دروس باللغة الإنجليزية للطلاب في ظل تعطيل المدارس ودعمًا لآلية التعلم عن بعد والتي انتهجتها السلطات الأردنية لمنع تفشي فيروس "كورونا" المُستجد.

وخرجت طهبوب في بث مباشر على صفحتها على "فيس بوك" لإعطاء الطلبة دروس باللغة الإنجليزية لمختلف المستويات والصفوف.

وكتبت طهبوب على صفحتها: "كوني معلمة لغة انجليزية وفي ظل حظر التجول المفروض لمصلحتنا أعلن عن استقبال اي اسئلة في مناهج اللغة الانجليزية للصفوف جميعًا من خلال صفحتي هذه من س ١-٣ يومي الاحد و الاثنين و التواصل مع أصحابها لشرحها و حلها".

يذكر أن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر أعلن أمس الاثنين عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المسجلة إلى 127، بما فيها الحالة التي تم الإعلان عن شفائها في وقت سابق.

فيما أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أن حظر التجول المفروض منذ يوم السبت، 21 مارس 2020، لن يرفع اليوم الثلاثاء.

وأضاف العضايلة أنه لن يُسمح بالخروج بشكل جماعي من المنازل إلا للضرورة، مشيرًا إلى أن مقترحات ستعلن عنها الحكومة لإيصال المواد الاساسية للمواطنين.

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