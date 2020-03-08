في ظل "كورونا".. إيران تمنح المواطنين باقة "إنترنت" مجانية ليلزموا منازلهم

في الوقت الذي تحولت فيه إيران الى ثالث أكبر بؤرة لفايروس "كورونا المستجد" بعد الصين وإيطاليا، قررت السلطات هناك الى منح المواطنيين باقات "إنترنت" مجانية من أجل البقاء في منازلهم، وذلك في إطار التدابير الاحترازية للحيلولة دون تفشي الفيروس المميت.

وقال وزير الاتصال الإيراني "جواد آذري جهرمي" في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أمس السبت بأن بلاده ستمنح باقة إنترنت مجانية للمشتركين: " طلبت من الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت (المنزلي)، إطلاق باقة مجانية تضم 100 غيغابايت لجميع مشتركيها، اعتبارًا من غد الأحد".

«اینترنت رایگان عرضه کنید».

این درخواستی است که بسیاری از شما از وزارت ارتباطات داشته‌اید.

امروز از ارائه کنندگان خدمات «اینترنت ثابت» درخواست کردیم که از فردا تا پایان سالجاری، برای همه کاربران خود به صورت رایگان یک بسته ۱۰۰گیگابایتی فعال کنند.

تجمع‌کمتر، پیشگیری بیشتر#کرونا — MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) March 7, 2020

وكانت وزارة الصحة الإيرانية قد أعلنت السبت ارتفاع عدد الوفيات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 145 حالة وارتفاع عدد الإصابات إلى 5823.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية "كيانوش جهانبور" في مؤتمر صحفي السبت، "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 5823 وعدد الوفيات إلى 145 وعدد المتعافين إلى 1669".

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وأوضح "جهانبور" أنه تم "تسجيل 1576 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأشار إلى أن "عدد الإصابات في العاصمة طهران بلغ حتى الآن 1539 إصابة فيما ارتفع إجمالي الإصابات في مدينة قُم إلى 668".

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