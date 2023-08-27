في ظهورٍ جديد.. نسيم حميد يشغل العالم ويتصدر "الترند"

البوابة - بعد غيابٍ طويلٍ، أشعل الملاكم البريطاني من أصول يمنية نسيم حميد الأخير مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم في ظهورٍ جديد بعد غيابه لسنوات عن عالم الملاكمة ليتصدر اسمه قائمة الأكثر بحثًا على محرك "غوغل".

وجاء الظهور الجديد لـ نسيم حميد، المُلقب بـ"الأمير”، من أجل دعم ابنه الملاكم الصغير آدم حميد (23 عامًا)، في أولٍ نزالٍ له على الإطلاق والتي تُعد الخطوة أولى له في السير على خطوات والده في عالم الملاكمة في وزن الريشة.

وحرص حميد على التواجد إلى جانب ابنه آدم الذي احترف رياضة الملاكمة في وزن الريشة قبل ثلاث سنوات، إلا أن نزاله بالأمس كان الأول في بطولة دولية أمام منافسه التشيكي فوتشيك هردي.

آدم نسيم حميد يفوز في أول نزال له

احتاج آدم نسيم حميد إلى دقيقتين فقط ليفوز بأول نزال له على الإطلاق عندما بدأ محاولته الطموحة للسير على خطى والده الشهيرة.

ودخل آدم حلبة "الأرينا" أمام 40 ألف مشجع في بولندا مرتديًا زيًا أسود متلألئًا، لكن لم يقدم الكثير من الحركات التي اشتهر بها والده في بداية كل نزال.

وقال آدم بعد تحقيق الفوز الأول: "كان هذا أول نزال لي على الإطلاق، وكان من دواعي سروري أن أكون هنا أمام الجميع (..) يا لها من ليلة رائعة؛ شعرت وكأنني قدمت عرضًا الأكبر والأفضل، أحب إيذاء الناس، ولست هناك لأرشدهم أو أطبطب عليهم، أريد إخراج الناس من هناك”.

وتابع: "سيقولون دائمًا ما يريدون، أنا فقط بحاجة إلى بذل قصارى جهدي حتى لا ألاحظ ذلك وأفعل ذلك. هذه مجرد نقطة انطلاق إلى حيث أريد الوصول إليها. أنا متحمس جدًا لهذه اللعبة، أنا "لا تنظر إلى الأمر على أنه هواية. أنا لست هنا للمشاركة، أنا هنا لتولي المسؤولية. أريد أن أكون نشطًا قدر الإمكان وآمل أن أخوض نزالًا أو نزالين إضافيين هذا العام."

من جهته، أعرب نسيم حميد عن شعوره بالفخر لأن ابنه آدم ظهر للمرة الأولى في نزال دولي، بعد أن قرر أن يصبح ملاكمًا ونشر صورة له تجمعه به عبر حسابه الشخصي على تطبيق إنستغرام.

نسيم حميد

ينحدر من مدينة رداع بمحافظة البيضاء، ويُعد أحد أفضل المقاتلين في تاريخ بريطانيا في تسعينيات القرن الماضي.

احترف نسيم حميد في عالم الملاكمة - وزن الريشة عام 1992 إلى أن أعلن اعتزاله 2002 في سن مبكر بعد حصوله عدة بطولات عالمية، ومنها: