في عز النهار: شاب وفتاة يمارسان فعلًا فاضحًا داخل موقف سيارات بالكويت

البوابة - شهدت منطقة السالمية في محافظة حولي في دولة الكويت. فعلًا فاضحًا بين شاب وفتاة، وظهرا في مقطع فيديو مصوّر جرى تداوله على نطاقٍ واسع بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّره أحد المارّة، والذي يتعذر على موقع البوابة نشره لما يتضمنه من مشاهد خادشة للحياء، شابًا وفتاة يمارسان الرذيلة علنًا داخل مواقف للسيارات تابع لأحد المستشفيات الخاصة ضاربين عرض الحائط الآداب العامة والقوانين المحمول بها في هذا البلد المحافظ.

وأثار المشهد الفاضح سخطًا واستياءً لدى الرأي العام في الكويت، الذي طالب الجهات الأمنية بالتدخل بهذا الشأن واتخاذ إجراءً لازمًا بحق المشاركين فيه وجعلهم عبرة لمن تسول له نفسه بممارسة فعلًا مشابهًا في الطريق العام وخدش الحياء العام.

وأبدى عدد من النشطاء قلقهم من حقيقة أن الفعل الفاضح جريمةَ خطرٍ لا ضررٍ لِما لها من تبعاتٍ وآثارٍ سلبيةٍ على المجتمع الكويتي تبدأ بخدش حياء عامة الشعب، وإخلالٍ بالآداب وأخلاقيات البلاد، وصولًا إلى خرق العادات والتقاليد المتبعة في الكويت والتي ترفض السلوكيات الخادشة للحياء.

في المقابل، انتقد عدد من النشطاء تصوير هذه الأفعال الفاضحة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ورأوا بأنه من باب أولى مشاركة هذه المشاهد فقط مع الجهات الأمنية المعنية بهذا الشأن، وعدم تعمد إثارة الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي والإساءة لبلادهم.

ما هو الفعل الفاضح في الكويت

الفعل الفاضح في الكويت هو كل ما صدر عن فرد من إشارة أو فعل يُخلّ بالحياء في الأماكن العامة والتي يمكن أن يراه أو يسمعه أي شخص يتواجد في ذات المكان. (وفقًا لما ورد في قانون الجَزاء المُوضح في المادة 198 بموجب القانون رقم 36 للعام الميلادي 2007).

عقوبة الفعل الفاضح في الكويت

نصَّت عقوبة الفعل الفاضح في قانون الجَزاء الكويتي في المادة (198) على ما ما يلي:

الحبس لمدة سنة واحدة فقط، مع غرامة مالية حددها قانون الكويت بما لا يزيد عن ألف دينارٍ كويتيٍّ، وقد تقتصر العقوبة على تطبيق إحدى العقوبتين المذكورتين عقوبة الحبس أو الغرامة.