في عصر "كورونا".. أمريكا تتخلى عن "ذوي الإحتياجات الخاصة" ليلاقوا مصيرهم

في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة للتعامل مع انتشار فيروس "كورونا" المُستجد سريع الانتشار، فإن التوجيهات الجديدة في ولاية ألاباما لها آثار مُقلقة.

ونشرت ولاية ألاباما توجيهات صارمة تتخطى حدود الإنسانية بترك الأشخاص ذوي الإعاقة بما في ذلك متلازمة داون والشلل الدماغي والتوحد ليموتوا بسبب فيروس "كورونا".

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وبموجب هذه التوجيهات سيتم حرمان ذوي الاحتياجات الخاصة من الرعاية الطبية اللازمة وإعطائها للأشخاص العاديين، والتي جاء فيها: "الأشخاص الذين يعانون من التأخر العقلي الشديد أو الخرف المتقدم أو إصابات الدماغ الرضية الشديدة سيتم إبعادهم عن أولوية تلقي دعم التنفس الصناعي".

كما تتضمن هذه التوجيهات: "الأشخاص الذين يعانون من تأخر عقلي شديد أو عميق، أو الخرف المعتدل إلى الشديد، أو مضاعفات عصبية كارثية مثل الحالة الخضرية المستمرة من غير المرجح أن يحصلوا على دعم التنفس الصناعي، وستكون الأولوية للمرضى الآخرين".

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وتم إصدار توجيهات مماثلة في واشنطن وأريزونا، حيث تم توجيه الأطباء في الولاية الأخيرة إلى "تخصيص الموارد للمرضى الذين تكون حاجتهم أكبر أو الذين من المرجح أن يؤدي تشخيصهم إلى نتيجة إيجابية بموارد محدودة".

وقامت جماعات الدفاع عن الإعاقة الآن بتقديم شكاوى ضد وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) لمزيد من التوضيح بشأن الأوامر الغامضة، وتسعى إلى ضمان عدم تعرض الأشخاص المعاقين للتمييز عندما يتعلق الأمر بتلقي الرعاية الصحية.

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