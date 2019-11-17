في عملية استمرت 13 ساعة.. فصل التوأم الليبي أحمد ومحمد في مستشفى سعودي

تمكن الجراحون في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية من فصل توأم ملتصق من ليبيا في عملية استغرقت 13 ساعة.

وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامي الدكتور عبدالله الربيعة، نجاح عملية الفصل التوأم الليبي (أحمد ومحمد) وهي العملية الثامنة والأربعين لعمليات فصل التوائم السيامية التي تجرى في السعودية خلال ثلاثة عقود.

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​وقال الدكتور الربيعة في بيان رسمي: "تكونت العملية من 11 مرحلة بدأت بالتخدير ثم المنظار للجهاز البولي والتناسلي وقساطر البول، بعد ذلك تمت مرحلة تعقيم الأطفال، بعدها جرى تحديد مرحلة القطع للدخول للتجويف البطني، ثم تم فصل الأمعاء والجهاز البولي والتناسلي والحوض والطرف السفلي المشترك بينهما، عقب ذلك نقل كل طفل إلى طاولة منفردة لبدء عملية الترميم، لينقلا وهما منفصلان إلى غرفة العناية المركزة".

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وذكر الدكتور الربيعة أن الوضع الصحي لأحمد ومحمد مستقر، وسيتم نقلهما إلى العناية المركزة، بعد أن شخصت الحالة بالتصاق في أسفل البطن والحوض والأمعاء الدقيقة والغليظة، وأجزاء أخرى.

فيما كشف مقطع فيديو عن لحظة خروج التوأم السيامي الليبي "أحمد ومحمد" من غرفة العمليات بعد انتهاء عملية فصلهما، حيث رافقهما الدكتور الربيعة، وأعضاء الفريق.

وأسرع والد الطفلين إليهما عند خروجهما، وبكي عند رؤيتهما شاكرًا الدكتور الربيعة، وانحنى على الطفلين وقبلهما، وسط فرحة كبيرة، واهتمام إعلامي بالحدث.

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