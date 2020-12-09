في لحظة درامية.. سقوط ملكات جمال في بحيرة بعد انهيار جسر بتايلاند

تعرضت مجموعة من المشتركات في مسابقة لاختيار ملكة جمال تايلند 2020 لموقفٍ محرج وطريف حين تفاجؤوا بانهيار جسر مُعلق بهنّ في بحيرة قذرة.

وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، فقد حصل الموقف غير المتوقع يوم الاثنين الماضي حين شاركت الفتيات في جلسة تصوير لصالح المسابقة في أحد مطاعم مدينة شيانج ماي قبل أن ينهار الجسر بهنّ.

ورغم أرضية الجسر المصنوعة من الفولاذ، إلا أنه على الأغلب لم يتحمل أوزان الفتيات النحيلات وانهار.

وفي حين تعاملت العديد من المتسابقات مع الأمر ببساطة وابتسامة، إلا أن 3 منهن أصبن بجروح وكدمات وخدوش وسرعان ما تم نقلهن إلى المستشفى.

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وأشارت الصحيفة الى أن مالك المطعم "ورابوت شاتكانجانا" وعد بالتكفل بكامل تكاليف علاج المصابات وتبرع بـ 16 ألف دولار، كما قال: "سأدفع أيضًا للمتسابقات الأخريات من أجل تنظيف ملابسهن باحترافية. لا أعرف سبب انهيار الجسر، فهو قوي، ولكنه لم يستطع تحمل الوزن، سوف نجري تحسينات على الجسر مستقبلًا ليصبح أقوى".

كما قال الدكتور أديسورن سودي، مدير مسابقة ملكة جمال تايلاند لعام 2020: "عادة ما تقام المسابقة في بانكوك، ولكننا اخترنا هذه المرة شيانغ ماي وكنا واثقين من أنها تتميز بالأمن والأمان".

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يجدر بالذكر أن الواقعة حدثت في اليوم الثاني من المسابقة، ومن المقرر استكمال جميع المشاركات فعاليات المسابقة وفقًا للخطة.

ولا تعد هذه الواقعة هي الموقف المحرج الأول في تاريخ مسابقات الجمال، فمن أبرز هذه المواقف التي لا تُنسى حتى الآن، إعلان ستيف هارفي فوز ملكة جمال كولومبيا بلقب ملكة جمال الكون بالخطأ، قبل تصحيح خطئه وإعلان أن الرابحة الحقيقية هي ملكة جمال الفلبين.

وتعد مسابقات الجمال مجال مزدهرة للغاية في تايلاند وتقام على كلا الصعيدين، الإقليمي والوطني على مدار العام، وتوفر للرابحات جوائز قيمة تعادل مئات الآلاف من الدولارات نقدًا وجوائز، بجانب منح اتفاقيات رعاية مربحة في مجال العارضات.

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