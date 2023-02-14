في لفتة إنسانية .. فريق إنقاذ صيني ينحني توديعًا لجثث زلزال تركيا

البوابة - أظهرت فرق البحث والإنقاذ الصيني دعمها ومؤازرتها لأهالي ضحايا الزلزال المدمر الذي هز تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي من خلال إقامة مراسم وداع مؤثرة حظيت بتفاعلٍ واسع.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي أعضاء فرق البحث والإنقاذ الصينية وهي تنحني أمام الجثث التي تم انتشالها من تحت أنقاض إحدى البنايات المدمرة في تركيا نتيجة الزلزال المميت.

وحظيت الطريقة التي اختارها أعضاء الفريق الصيني لتوديع الضحايا على تفاعل واسع حول العالم، وسط إشادة بسرعة استجابة الصين في تقديم المساعدة لتركيا وسوريا في هذه الكارثة المأساوية.

الانحناء احترامًا.. هكذا يودع الفريق الصيني جثث زلزال تركياhttps://t.co/Q5ZrtGBU0t pic.twitter.com/f3Ze63SQ0P — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) February 13, 2023

الصين تشارك في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا

فيما يلي نظرة على دور الصين في عمليات إنقاذ ضحايا زلزال تركيا وسوريا:

وذكرت تقارير إخبارية صينية أن فريق إنقاذ صيني مكوّن من 82 عضوًا إلى مطار أضنة ساكيرباسا في تركيا صباح الأربعاء، حاملاً أكثر من 20 طنًا من معدات الإنقاذ والاتصالات والأغراض الطبية، وأربعة كلاب إنقاذ.

وبعد ساعات، وصل الفريق إلى محافظة هاتاي جنوبي تركيا بالقرب من مركز الزلزال ونفذ عمليات بحث وإنقاذ في منطقتين بترتيب مع السلطات المحلية في تركيا.

ونجحت فرق الإنقاذ الصينية في إنقاذ امرأة حامل محاصرة يوم الخميس الماضي، كما انتشلت اثنين من الناجين من الأنقاض في مدينة أنطاكيا.

أما في يوم الجمعة، قامت فرق الإنقاذ الصينية بإنقاذ ناجية بعد جهد استمر ثلاث ساعات، وهي الناجية الرابعة التي أنقذها رجال الإنقاذ الصينيون، إلى بر الأمان من بين أنقاض المباني المنهارة بعد أكثر من 96 ساعة من الزلزال.

كما تم استدعاء الفريق الصيني إلى مكان الحادث بعد أن اكتشف نظرائهم الأتراك علامات الحياة عند إزالة كومة من أنقاض المباني. أثناء العملية، استخدم الفريق كاميرا منظار داخلي مرنة عبر فجوات صغيرة في الأنقاض لمسح الحالة أسفلها وعملوا على هدم سطح المناطق المدفونة.

كما أرسلت جمعية الصليب الأحمر الصينية (RCSC)، صباح الخميس، فريقًا من رجال الإنقاذ، مع أول دفعة من الإمدادات الطبية، للمساعدة في الإغاثة من الزلزال في سوريا.

وبناء على طلب السفارة السورية والهلال الأحمر السوري، أرسل الصليب الأحمر السوري إمدادات تصل إلى 5000 شخص.

كما وصل ثمانية خبراء إغاثة من فريق الإنقاذ الصيني إلى مدينة رامونيون التركية يوم الأربعاء قادمين من مدينة هانغتشو بشرق الصين.

بدأ أعضاء من فريق إنقاذ السماء الزرقاء، وهي فرقة إغاثة مدنية صينية، في المساعدة في عمليات الإنقاذ في مقاطعة ملاطية بعد وصولهم في وقت مبكر من يوم الخميس، وجلبوا كلاب البحث ومواد الطوارئ والموارد الضرورية الأخرى.

وبعد عشرات الساعات من العمل على مدار الساعة، نجحت فرقة الإغاثة المدنية في إنقاذ سيدة مسنة، كما أرسلت مؤسسة أميتي، وهي منظمة غير حكومية صينية، فريقًا من حوالي 60 عضوًا إلى تركيا.

ونفذ الفريق أعمال الإنقاذ وقدم المساعدة للمتضررين من الزلزال، مثل توزيع الملابس والمواد الغذائية وتحسين الصرف الصحي وما إلى ذلك.

