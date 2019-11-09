في لندن.. شاهد موقف سيارات تحت الأرض من السبعينيات يتحول إلى مول فاخر

تعمل لندن حاليًا على مشروع مذهل، حيث سيتحول موقف سيارات تحت الأرض إلى مول فاخر ذا خدمات مميزة.

بتكلفة تقدر بـ 129 مليون دولار، من المقرر تحويل موقف سيارات ذا عدة طوابق يرجع إلى سبعينات القرن الماضي، إلى مول فاخر للتسوق ولخدمات صحية وترفيهية أيضًا أسفل " كافنديش سكوير".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يقع المشروع في قلب منطقة "ويست إند" الشهيرة في لندن، وسيمتد على مساحة 280 ألف قدم مربع، ما يعادل مساحة 4 ملاعب كرة قدم، وسيتكون من 4 طوابق تحت الأرض.

سيقدم المول تجربة فاخرة للتسوق في العديد من المتاجر، بينها ما يختص بالأزياء وغيره من قطع من توقيع أبرز المصممين، جنبًا إلى جنب مع تقديم خدمات ترفيهية وعلاجية.

وعند الانتهاء من إنشاء المول الفاخر، سيكون أكبر وجهة في لندن تم إنشاؤها بالكامل تحت الأرض، وسيمهد الطريق أيضًا لتطورات مماثلة مستقبلية في مختلف انحاء لندن.

وذكرت التقارير أن شركة "رييف غروب" استأجرت موقف السيارات من مسؤولي مدينة "ويستمنستر" الإدارية، لأنها ستكون المسؤولة عن عملية تحويله إلى المول، وقال "ستيورات ديرينغ"، الرئيس التنفيذي للشركة إن الساحة التاريخية ستعود إلى "مجدها السابق مع إضافة لمسات عصرية".

وقال "ستيوارت" إنه يأمل أن يتم إقامة العديد من الأحداث والمناسبات العامة في الميدان بعد تجديده وتحويل الموقف للمول الفاخر، كما أشار إلى أنه من المقرر البدء في إنشاء المشروع في نهاية العام المقبل وإنهائه في عام 2022.

ويجدر بالذكر أن اللورد "إدوارد هارلي" الملقب بـ "إيرل أوكسفورد الثاني"، هو من أنشأ ساحة "كافينديش" في عام 1717 وأسماها تيمنًا بزوجته "هنريتا كافينديش هولاس"، كما تضم الساحة تمثالًا للورد " جورج بينتينك"، من القرن الـ 19.

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