في محاولة لإبعاد المشردين.. مدينة أميركية تجرّم النوم في الشوارع

صوّت مجلس مدينة لاس فيجاس في مقاطعة كلارك بولاية نيفادا الأمريكية لصالح مرسوم يجعل النوم في الشارع أمرًا غير قانوني وجريمة يُعاقب عليها القانون.

ويسمح المرسوم الذي تمت الموافقة عليه يوم الأربعاء الماضي لضباط الشرطة بتغريم المشردين 1000 دولار أمريكي أو السجن 6 أشهر.

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عمدة المدينة "كارولين جودمان"

وقد دخل القانون حيّز التنفيذ، يوم الأحد الماضي (10 نوفمبر 2019)، في محاولة لدفع أكثر من 6500 شخص من المشردين وعائلاتهم إلى الذهاب للملاجئ من أجل حماية صحة وسلامة المجتمع.

وقال مجلس المدينة بأنه تم تخصيص 16 مليون دولار لمركز كورتيارد، الذي يوفر السكن وخدمات عدة لمن لا مأوى لهم.

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وذكرت عمدة المدينة "كارولين جودمان" في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين "تويتر" أن المدينة تعتقد أن المرسوم سيكون مفيدًا للمشردين، وفي الوقت نفسه يحمي صحة المجتمع وسلامته، وأضافت أن لاس فيغاس أظهرت دائمًا تعاطفًا مع احتياجات المشردين، في حين تمثل السلامة العامة أولوية قصوى.

فيما أعرب البعض عن رفضهم لهذا المرسوم، مشيرين إلى أنه لن يساعد هؤلاء المشردين على النجاح في حياتهم، بل إنه قانون يمكن للشرطة استخدامه لتجريم المشردين.

يذكر أن مدينة لاس فيغاس تعد واحدة من المدن الأميركية التي يوجد بها عدد كبير من الأشخاص من دون مأوى لهم بسبب رسوم الإيجار باهظة الثمن وفقدان الوظائف والإدمان.

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