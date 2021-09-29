في مشهدٍ غير مألوف.. سعوديات على الدراجات الهوائية في شوارع جدة

شهدت شوارع مدينة جدة يوم الخميس الماضي سعوديات على دراجات هوائية ضمن مسيرة نُظمت احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ91.
وفي مشهدٍ جديد على الشارع السعودي، شوهدت سيدات بملابسهن الرياضية وهن يقدن الدراجات الهوائية ضمن "مسيرة الدراجات الهوائية" في كورنيش جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.
🎥 #فيديو | انطلاق #مسيرة_الدراجات الهوائية في كورنيش #جدة بمناسبة #اليوم_الوطني_السعودي_91.— عكاظ (@OKAZ_online) September 23, 2021
📷 @madeeny1#عكاظ #السعودية #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ #اليوم_الوطني_السعودي #هي_لنا_دار https://t.co/hiZirpoF6t pic.twitter.com/B3ZAUWae4A
وقالت منظمة فريق "الشجاعة" لممارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية في مدينة جدة الساحلية سمر رهبيني أن فريقها بات يضم أعضاء من الجنسين بينهم مئات الفتيات يقدن الدراجات إلى جوار السيارات في شوارع جدة.
وحول هذه التجربة غير المألوفة في السعودية، تقول رهبيني، وهي طالبة تكنولوجيا المعلومات، إن الوضع كان صعبًا للغاية بسبب رفض المجتمع السعودي بشكل عام للرياضة النسائية وخاصة ممارسة ركوب الدراجات الهوائية قبل عام 2017.
كل الشكر والتقدير لدراج #القوات_البحرية_الملكية_السعودية— دراج جدة (@JeddahCyclists) September 27, 2021
تحية وتقدير من إخوانكم في #دراج_جدة وكل الدراجين 🇸🇦💚🇸🇦 #هيا_لنا_دار #جدة #اليوم_الوطني_السعودي #اليوم_الوطني_السعودي_91 @wheels_bikes @reefkaaki @Duracell @saudi_Cycling pic.twitter.com/LTdKTZkiPV
وأضافت: "كانت هناك نظرات وتصوير واستغراب... الناس لم يكونوا مستوعبين لما يحدث". وأشارت إلى أنها "تقود دراجتها لساعتين على الأقل كل صباح قبل الذهاب للجامعة".
وتابعت: "الآن، العدد الكبير من النساء وممارستنا بشكل شبه يومي جعل ركوب الدراجات بالنسبة للمرأة أمرًا مألوفًا".
مشاركة فريق #دراج_جدة بتنظيم #مسيرة_وطن في #اليوم_الوطني_السعودي بعنوان #هيا_لنا_دار وصل عدد المشاركين اكثر من ٥٠٠ #دراج 🚴♀️🇸🇦🚴♂️ pic.twitter.com/LkIhfGWqLl— دراج جدة (@JeddahCyclists) September 26, 2021
وقالت رهبيني: "اخترت اسم "شجاعة" لأن ما نفعله يتطلب شجاعة كبيرة جدا مني ومن جميع النساء، أي خروجنا إلى الشارع وممارستنا الرياضة في الأماكن العامة والمزدحمة".
من جهتها قالت إحدى المشاركات وتدعى فاطمة سالم، ربة منزل وأم لأربعة، أن ركوب النساء للدراجة جديد عليها وعلى المجتمع النسائي كله في السعودية.
كل عام ووطننا الغالي في امان وخير وتقدم🇸🇦💚— Samar Rahbini | سمر رهبيني (@SamRahbini) September 24, 2021
وكل الشكر والتقدير لقيادتنا على جهودهم المبذولة ودعمهم الكبير للرياضة النسائية ورياضة المرأة. #هي_لنا_دار 🇸🇦#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/waQPH7D9Kq
يذكر أن الدراجة لا تستخدم على نطاق واسع كوسيلة مواصلات آمنة في المملكة العربية السعودية. وحتى الوقت الراهن، غالبية من يمارسون ركوبها في الشوارع من الرجال من الطبقات العاملة أو الشبان.
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