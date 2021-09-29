في مشهدٍ غير مألوف.. سعوديات على الدراجات الهوائية في شوارع جدة

شهدت شوارع مدينة جدة يوم الخميس الماضي سعوديات على دراجات هوائية ضمن مسيرة نُظمت احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ91.

وفي مشهدٍ جديد على الشارع السعودي، شوهدت سيدات بملابسهن الرياضية وهن يقدن الدراجات الهوائية ضمن "مسيرة الدراجات الهوائية" في كورنيش جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 91.

وقالت منظمة فريق "الشجاعة" لممارسة هواية ركوب الدراجات الهوائية في مدينة جدة الساحلية سمر رهبيني أن فريقها بات يضم أعضاء من الجنسين بينهم مئات الفتيات يقدن الدراجات إلى جوار السيارات في شوارع جدة.

وحول هذه التجربة غير المألوفة في السعودية، تقول رهبيني، وهي طالبة تكنولوجيا المعلومات، إن الوضع كان صعبًا للغاية بسبب رفض المجتمع السعودي بشكل عام للرياضة النسائية وخاصة ممارسة ركوب الدراجات الهوائية قبل عام 2017.

وأضافت: "كانت هناك نظرات وتصوير واستغراب... الناس لم يكونوا مستوعبين لما يحدث". وأشارت إلى أنها "تقود دراجتها لساعتين على الأقل كل صباح قبل الذهاب للجامعة".

وتابعت: "الآن، العدد الكبير من النساء وممارستنا بشكل شبه يومي جعل ركوب الدراجات بالنسبة للمرأة أمرًا مألوفًا".

وقالت رهبيني: "اخترت اسم "شجاعة" لأن ما نفعله يتطلب شجاعة كبيرة جدا مني ومن جميع النساء، أي خروجنا إلى الشارع وممارستنا الرياضة في الأماكن العامة والمزدحمة".

من جهتها قالت إحدى المشاركات وتدعى فاطمة سالم، ربة منزل وأم لأربعة، أن ركوب النساء للدراجة جديد عليها وعلى المجتمع النسائي كله في السعودية.

كل عام ووطننا الغالي في امان وخير وتقدم🇸🇦💚



وكل الشكر والتقدير لقيادتنا على جهودهم المبذولة ودعمهم الكبير للرياضة النسائية ورياضة المرأة. #هي_لنا_دار 🇸🇦#اليوم_الوطني_السعودي pic.twitter.com/waQPH7D9Kq — Samar Rahbini | سمر رهبيني (@SamRahbini) September 24, 2021

يذكر أن الدراجة لا تستخدم على نطاق واسع كوسيلة مواصلات آمنة في المملكة العربية السعودية. وحتى الوقت الراهن، غالبية من يمارسون ركوبها في الشوارع من الرجال من الطبقات العاملة أو الشبان.