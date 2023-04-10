في مشهد رائع.. هطول الأمطار على المعتمرين في الحرمين الشريفين

البوابة - شهد الحرمين الشريفين (المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة) هطولًا غزيرًا للأمطار مصحوبًا بزوابع رعدية قبيل فجر اليوم الاثنين نتجية تأثر مناطق عدة في السعودية بحالة من عدم الاستقرار الجوي.

وانتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمشاهد هطول الأمطار على الكعبة المشرفة في المسجد الحرام، حيث رفع المعتمرون والمصلون والطائفون أكفهم تضرعًا إلى الله تعالى مبتهجين بأمطار الخير والبركة في ليلة الـ19 من رمضان 1444 هـ.

وعاش المعتمرون والطائفون وزوار بيت الله الحرام لحظات جميلة بأداء شعائرهم الدينية تحت أمطار الخير على المسجد الحرام، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الاثنين، 10 أبريل 2023، 19 رمضان 1444 هـ.

الأمطار في المسجد الحرام

عاجل 🔴



الآن .. هطول أمطار غزيرة على المسجد الحرام بـ مكة المكرمة .



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pic.twitter.com/on2oGuJ6VL — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 10, 2023

فيديو | لقطات من الأمطار على الحرم المكي #الإخبارية pic.twitter.com/YnWPP4vehK — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 10, 2023

أمطار الخير في المسجد النبوي

وفي المسجد النبوي، تبللت رؤوس المصلين بمياه الأمطار الذين رفعوا أكفهم بالدعاء تحت زخات المطر وسط استمتاعهم بالنسمات الباردة التي تشهدها السعودية لأول مرة في شهر رمضان المبارك.

ووثق زوّار المسجد النبوي مشاهد هطول الأمطار بغزارة في أركانه وساحاته الخارجية عبر مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، فيما حرص الكثيرون على المشي والجلوس فيها لاستمتاع بزخات المطر والدعاء تحتها.

عاجل 🔴



الآن .. هطول أمطار غزيرة على المسجد النبوي الشريف بـ المدينة المنورة .



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pic.twitter.com/sRyRSYhz00 — خبر عاجل (@AJELNEWS24) April 10, 2023

من جهتها، قدمت أمانة العاصمة المقدسة مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الحالة المطرية، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار الجوي التي تشهدها مناطق عدة خلال اليوم الاثنين وتوقعات المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار على عدد من المناطق.

ورفعت أمانة العاصمة جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية الطارئة، كما أزالت الفرق المجهزة بالمعدات والاليات جميع التجمعات الموجودة في الأحياء والشوارع، والعمل على فتح انسيابيه الحركة وتلافي مسببات الأمطار.

وأهابت الأمانة من المواطنين بضرورة متابعة حالة الطقس وتحذيرات الجهات الرسمية عن الحالة المطرية بشكل مُستمر، والالتزام بالتعليمات والبقاء في المنازل عند هطول الأمطار الغزيرة، والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ومصادر الكهرباء في الأماكن العامة.

حالة ماطرة تؤثر على السعودية

تتأثر المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم بحالة من عدم الاستقرار الجوي ترافقها أمطار رعدية مع وجود فرصة عالية لحدوث الرياح الهابطة الشديدة و التي تؤدي إلى حدوث عواصف رملية مؤقتة، بالإضافة إلى حدوث البروق و الصواعق.

ومن المتوقع أن تتسبب الحالة الماطرة الجديدة بهطول أمطار تكون ذات مُستوى غزارة مُرتفع في بعض المناطق مما يؤدي إلى جريان الأودية و الشِعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه.

وتتهيأ الفرصة تدريجيًا نهار الإثنين لهطول أمطار رعدية على أجزاء مُختلفة من القطاع الغربي للسعودية، بحيث تشمل:

طريق السلام

المنطقة المركزية الغربية

19 رمضان#أمطار_المدينة#المدينة_المنورة

pic.twitter.com/oZSmGlXPlT — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 10, 2023