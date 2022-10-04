في مهرجان البيرة.. ألمان يرقصون على أغنية روسية شهيرة!

شهد مهرجان البيرة ، المُقام في مدينة ميونخ الألمانية في الفترة ما بين 17 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر، حدثًا غريبًا اعتبره البعض تغييرًا جذريًا في الرأي العام الألماني من الحرب الروسية-الأوكرانية.

وفي الوقت الذي تدعم فيه برلين الجيش الأوكراني في حربه مع روسيا وتزويده بالأسلحة الثقيلة لتعزيز هجومها المضاد ضد روسيا، شوهد زوّار مهرجان البيرة وهم يرقصون على أنغام أغنية "كالينكا مالينكا" الروسية في إحدى حانات ميونيخ.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله على بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية رقص الألمان مع السياح الروس على أنغام الأغنية التي تُعد من أشهر وأهم الأغاني الشعبية الروسية.

وكعادتهم، انقسم نشطاء موقع التدوين "تويتر" بشأن تصرف زوار مهرجان البيرة، فمنهم من استنكر سلوكهم ورقصهم على أنغام أغنية روسية، ومنهم من برر انسجامهم مع الأغنية الروسية بأنهم في حالة سُكر وغير مدركين ما يفعلون به.

أما على منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي كانت التعليقات طريفة إلى حدٍ ما، إذ كتب أحد المعلقين إلى أن حالة السُكر التي وصل إليها الألمان في مهرجان البيرة قد تجعلهم يرقصون على أي أغنية قد يتم تشغيلها ومنها أغاني الفنان المصري محمد رمضان.

يذكر أن مدينة ميونخ الألمانية تستضيف مهرجان البيرة، أو ما يُعرف بـ مهرجان أوكتوبرفست، العام الجاري بعد توقف دام عامين بسبب جائحة كورونا.

وقبل وباء كورونا، حضر المهرجان حوالي ستة ملايين شخص وشربوا الملايين من أكواب البيرة، رغم ارتفاع سعر المشروب بنسبة 16٪ مقارنة بعام 2019.

مهرجان البيرة – مهرجان أوكتوبرفست

مهرجان يُقام سنويًا في مدينة ميونخ الألمانية ويُعد من أهم الفعاليات الترفيهية التي تقام في ألمانيا منذ عام 1810.

ويشمل مهرجان البيرة فعاليات مختلفة مثل شرب البيرة، وتناول الطعام، والغناء والرقص.

ويحرص مرتادو المهرجان على ارتداء ملابس ألمانية تقليدية.

ويستهلك زوار مهرجان البيرة ملايين الليترات من البيرة، ففي عام 2007 تم استهلاك 7 ملايين لتر من البيرة خلال الستة عشر يومًا.