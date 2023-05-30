في موقف صادم.. رجل يحطم تاج ملكة جمال الشواذ بعد خسارة زوجته

البوابة - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تحطيم رجل غاضب لتاج الفائزة في مسابقة ملكة جمال للشواذ جنسيًا LGBTQIAP في البرازيل.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول اللحظة التي انقض فيها بيكر، زوج المتسابقة ناتالي بيك، على الفائزة بالتاج الملكي إيمانويلي بيليني وانتزع منها التاج وحطمه احتجاجًا على خسارة زوجته للقب الملكي.

رجل يحطم تاج ملكة جمال البرازيل، بعد أن فازت زوجته بالمركز الثاني 👀!

pic.twitter.com/zc6OOsQFzw — Gorgeous (@gorgeous4ew) May 30, 2023

وشارك موقع TMZ الأمريكي لقطات للحادث العنيف الذي وقع يوم أمس الاثنين، 29 مايو، والتي جعلت الحاضرين في حالة صدمة قبل أن يتمكن رجال الأمن من إيقاف المعتدي بيكر قبل الخروج مع زوجته من مكان الحفل.

وأصدر ممثلو مسابقة ملكة جمال الشواذ جنسيًا في البرازيل بيانًا أكدوا فيه أن بيليني هي الفائزة باللقب، وأدانوا سلوك زوج المتسابقة نتالي وهددوا أيضًا باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وقال منسق المسابقة مالون هينيش عبر صحيفة نيويورك بوست: "لم يعتبر النتيجة عادلة وتسبب في كل هذا الإزعاج والأضرار، ندين بشدة الحادث الذي وقع في وقت تتويج ملكة جمال المنتخبة".

وتابع منظم الحدث: "نؤكد اختيار لجنة تحكيم المسابقة ونتعاطف مع ملكة جمال المنتخبات، وكذلك [بيكر]، لأنها ليست مسؤولة عن المواقف المجنونة للطرف الثالث".

وتابع البيان: "تم إبلاغ الفريق القانوني للملكة بالحادث الإجرامي، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الاجراء اللازم".

وقال المنظم "فريق ملكة جمال ماتو جروسو جاي يهنئ الآنسة فارزيا غراندي ، إيمانويللي بيليني ، ملكة جمال جاي ماتو جروسو 2023 ليلة 27 مايو".

