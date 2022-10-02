في هذا البلد العربي: سيدة تهدي زوجها 10 آلاف وردة بمناسبة عيد ميلاده

فوجئ أهالي وسكان العاصمة الأردنية عمان بسيارة ونش تحمل على ظهرها باقة من 10 آلاف وردة حمراء تجوب شوارعها في مشهدٍ رومانسي أحدث جدلًا كبيرًا لدى الرأي العام الأردني.

وأظهرت الصور، التي جرى تناقلها بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال اليومين الماضيين، ونش مُحمل بباقة ورد مكونة من 10 آلاف وردة حمراء كانت قد قدمتها سيدة أردنية لزوجها بمناسبة يوم ميلاده.

وأرفقت السيدة الأردنية باقة الورد بلافتة كُتب عليها: "عيد ميلاد سعيد لأغلى الناس، إلى زوجي وحبيبي وأب أطفالي أنت أغلى هدية أعطاني إياها الله عز وجل، عيد ميلاد سعيد".

وذكر متداولو صور "باقة الورد الضخمة" بأن الونش نقل الورود من محافظة مأدبا وتوجه نحو العاصمة عمان مرورًا بأهم أحياءها ومنها عبدون ودير غبار والمدينة المنورة وصويلح وصولًا إلى صاحب الهدية.

وتفاعل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مع صور باقة الورد الضخمة بين مُرحبٍ برومانسية المرأة الأردنية وبين من انتقد إنفاق مبلغ ضخم مقابل شراء الورد الأحمر سيفقد رونقه خلال مدة من الزمن.

10 آلاف وردة في 15 يوم عمل

وقال صاحبا محل الأزهار الذي أعدّ الباقة الأخوان عمر وراقي معايعة أن إعداد الهدية الفاخرة استغرق 15 يوم عمل.

ولم يذكر الأخوين معايعة تكلفة إعداد باقة الورد الضخمة.