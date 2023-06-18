في يوم الأب .. فيديو عفوي لأب أردني مع طفلته يكتسح مواقع التواصل

البوابة - تحتفل معظم الدول العربية بـ "يوم الأب" أو "عيد الأب" في 21 يونيو من كل عام باعتبار "الأب" مصدر الأمان والسعادة لعائلته ومالك مفاتيح الحب والعطف والسعادة والأمان والقوة فهو من يلبي احتياجات أفراد أسرته من غذاء وملبس ومسكن بالإضافة إلى العاطفة والأمان.

وتزامنًا مع اليوم العالمي للأب أو يوم الأب أو عيد الأب، انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأب أردني انضم إلى ابنته خلال أدائها المدرسي بعد أن شاهدها ترقص وحيدة على خشبة المسرح في حفل التخرج من مدرستها.

يوم الأب

نعم يا #_أرياف والله انك حظيتي باجمل اب واجمل سند واجمل حب من عين ابوكي

نعم هذا هوا الاب الذي لا يضاها تعبه وخوفه بشيء

ونعم الاب انت يا #_أبو_تاج ونعم الاب انت يا #_احمد_الغليلات pic.twitter.com/RbRlC58MTz — Ibtisam Al Manaseer🇯🇴l ابتسام المناصير (@IbtisamManaseer) June 16, 2023

وشوهدت الفتاة الصغيرة تقف وحدها في منتصف خشبة المسرح، وهي تنظر إلى زملائها وهم يرقصون على شكل ثنائيات خلال الحفل المدرسي، ليركض والدها دون أي تردد نحو خشبة المسرح من أجل أن يشاركها رقصة التخرج.

ووسط هتاف وتصفيق الحضور، جثا الأب على ركبته والتزم مكانه كي يتسنى لابنته الرقص معه التي قفزت فرحًا وبدأت بالرقص ومشاركته فقرات الاحتفال وكأنه أحد أطفال صفها.

وأبدى روّاد موقع التدوين تويتر إعجابهم بالموقف العفوي والأبوي الجميل الذي صدر من الأب، وتفاعل طفلته معه وكأنها اعتادت على الرقص معه على خشبة المسرح.

واستقطب مشهد الأب مع ابنته قلوب الآلاف من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في الأردن ووصل صداه نحو العديد من الدول العربية.

وتعرف عدد من رواد موقع التدوين "تويتر" على الأب الذي شارك طفلته رقصة التخرج، وقالوا بأنه يدعى أحمد عوض الغليلات، وهو أحد مرتبات الأمن العام الأردني (قسم حماية الأسرة والأحداث بالفريق التوعوي).

أحمد الغليلات يكشف كواليس رقصة المسرح مع ابنته

كشف الأردني أحمد الغليلات لوسائل إعلام محلية كواليس المشهد الذي أثار إعجاب الآلاف في الأردن والعديد من الدول العربية.

وقال الغليلات: "فوجئت من رد فعل الحضور وانتشار الفيديو بشكل واسع على وسائل التواصل، كما أن عملي في قسم حماية الأسرة والأحداث بالفريق التوعوي مما أضاف لي سرعة البديهة المقرون بالحس الأبوي والأمني، بتطبيق لصميم عملي بمنع شعور ابنتي بالوحدة والحزن".

وقالت ابنته أرياف، إنها سعيدة بتصرف والدها وقالت له عند حضوره "بابا بحبك، حبيبي إنت"، مشيرةً إلى سعادتها بتصفيق الحضور لها بشكل كبير.