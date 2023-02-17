قائد منتخب تركيا لكرة اليد تحت أنقاض الزلزال المدمر

البوابة - تسبب الزلزال المزدوج الذي هز جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين، 5 فبراير، قائد المنتخب التركي لكرة اليد للرجال وفريق كرة اليد الشاطئية للرجال جمال كوتاهيا وابنه جينار كوتاهيا.

وأعلنت فرق الإنقاذ العثور على جثة اللاعب الراحل جمال كوتاهيا، الذي كان يبلغ من العمر 32 عامًا، تحت الأنقاض في المبنى المنهار حيث كان يعيش في مدينة أنطاكيا وابنته جينار البالغ من العمر خمس سنوات.

وفاة جمال كوتاهيا جراء زلزال تركيا

جمال كوتاهيا

ونعى الاتحاد التركي لكرة اليد THF في بيان رسمي اللاعب الراحل جمال كوتاهيا بعد العثور على جثته تحت أنقاض منزله المدمر في وسط أنطاكيا، إحدى المدن الأكثر تضررًا بالزلزال المدمر الذي بلغت قوته قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر.

وجاء في بيان الاتحاد التركي لكرة اليد:"ببالغ الحزن علمنا بوفاة جمال كوتاهيا، قائد فريقنا الوطني لكرة اليد للرجال، ونجله جينار كوتاهيا، الذين دفنوا تحت أنقاض المنزل الذي كانوا يقيمون فيه في مدينة أنطاكيا".

جمال كوتاهيا وابنه جينار كوتاهيا

وكان جمال كوتاهيا يلعب مع نادي هاتاي متروبوليتان، وشارك في الدوري التركي لكرة اليد حقق فيها 14 فوزًا وتعادلًا واحدًا في أول مباريات الدوري التركي لكرة اليد 2022.

كما لعب كوتاهيا سابقًا مع نادي بي بي أنكاراسبور وبيكوز بيليدييسي إس كيه والنادي الروماني سي إس يو سوسيفا قبل أن يعود إلى موطنه الأصلي في تركيا ليشارك مع هاتاي متروبوليتان.

كما كان كوتاهيا أحد أفضل لاعبي كرة اليد الشاطئية في المنتخب التركي لكرة اليد الشاطئية للرجال، حيث كان أفضل هدافي كرة اليد الشاطئية للرجال EHF EURO 2021 برصيد 151 نقطة ، عندما احتل المنتخب التركي المركز الخامس عشر من أصل 18 فريقًا.

ويُعد جمال كوتاهيا أحد الشخصيات الرياضية التي قضت نحبها نتيجة الزلزال المدمر، والذي أودى بحياة 37 ألف شخص، مع مئات الآلاف من المفقودين حتى هذه اللحظة.