قادة العالم في قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022 في قطر التي دخلت التاريخ كأول بلد عربي مسلم يستضيف هذا العرس الرياضي.

وبعيدا عن المنافسات المثيرة المنتظرة في المونديال القطري، تتجه أنظار العالم نحو مطار حمد الدولي من أجل مراقبة القادة والزعماء والدبلوماسيون وأفراد العائلات المالكة الذين وصلوا لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العام 2022.

إليكم أسماء القادة ورؤساء الدول الذين وصلوا قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم:

الجزائر

استقبل نائب أمير قطر الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون الذي وصل قطر، السبت، للمشاركة في حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

فلسطين

استقبل وزير دولة قطر فهد بن فيصل آل ثاني الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي وصل إلى قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم مساء اليوم الأحد في الدوحة.

جمهورية رواندا

استقبل مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية القطرية السيد إبراهيم بن يوسف فخرو الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، الذي وصل إلى الدوحة، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.

المملكة العربية السعودية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى قطر فجر الأحد، لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022.

مصر

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، بدعوة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

المملكة الأردنية الهاشمية

توجه العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى دولة قطر ويرافقه الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لحضور حفل افتتاح كأس العالم اليوم بدعوة من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

لبنان

استقبل وزير الدولة القطري الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني في مطار حمد الدولي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الذي قدم إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم (FIFA قطر 2022).

تركيا

غادر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إسطنبول متوجهًا إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم وذلك تلبية لدعوة من الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

جمهورية رواندا

شوهد الرئيس الرواندي بول كاغامي في مطار حمد الدولي يوم الأحد، 20 نوفمبر 2022 الذي أتى إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم.

السنغال

وصل الرئيس السنغالي ماكي سال إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم قطر 2022.

الهند

وصل نائب الرئيس الهندي جاغديب دهنكر إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح كأس العالم.

جمهورية ليبيريا

وصل رئيس جمهورية ليبيريا جورج ويا إلى العاصمة الدوحة يوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 استعدادًا لحضور حفل افتتاح كأس العالم اليوم الأحد.