قارئة القرآن.. لوحة فنية فاقت التوقعات وبعيت بأكثر من 7 مليون دولار

أعلنت دار "بونهامز" للمزادات في العاصمة البريطانية لندن عن بيع لوحة فنية تحمل اسم "قارئة القرآن"، بقيمة 6.3 مليون جنيه إسترليني، أي حوالي 7.762 مليون دولار أمريكي.

وكشفت الدار بأن اللوحة تعود عالم الآثار والرسام التركي "عثمان حمدي بيك"، لتكون بذلك أغلى لوحة فنية تركية.

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ويعود تاريخ رسم لوحة "قارئة القرآن" إلى العام 1880، وكان من المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 600 و800 ألف جنيه إسترليني، إلا أن سعرها خالف كل التوقعات وبيعت بـ6.3 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن عثمان حمدي بيك ولد في 1842 وتوفي في 1910 في مدينة إسطنبول، وهو عالم آثار ورسام ومفكر تركي، وأول رئيس لبلدية حي قاضي كوي في إسطنبول.

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كما أسس عثمان حمدي بيك المتحف التركى المعاصر وقام بتأسيس متحف إسطنبول الأثرى، وعمل فى إدارته 29 عامًا وجعله من بين المتاحف الرائدة فى العالم، وأسس المدرسة التركية للفنون الجميلة (المعروفة باسم دار صنائع نفيسة) ومكانها اليوم بأكاديمية معمار سنان للفنون، وهو من أوائل الرسامين الأتراك واحتل مكانًا فى التاريخ باعتباره أول من استخدم الفن التشكيلي في الرسم التركي.

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