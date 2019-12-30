"قارب الرعب".. يصل الشواطئ اليابانية محملًا بـ"جمجمتين و5 جثث بشرية"

أصيب أفراد خفر السواحل وقوات الأمن في جزيرة سادو اليابانية بالذعر بعد العثور على قارب مهجور جرفته الأمواج نحو المياه الإقليمية مُحملًا بـ7 جثث مُتحللة.

وكشف خفر السواحل الياباني في بيان رسمي بأنهم عثروا على قارب صيد حوالي الساعة 9:30 صباحًا يوم السبت في جزيرة سادو، الواقعة قبالة ساحل ولاية نيجاتا شمال غرب اليابان وعليه الجثث المتحللة.

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وأشار البيان الى أن القارب كان محملًا بجمجمتين وخمس جثث وبأن سبب الوفاة قيد التحقيق.

فيما صرح مسؤول أمني لوسائل الإعلام بأن 5 من الجثث تعود لرجال، ولكن لم يتم تحديد جنس الجثتين الأخريين بسبب تحللهما بشكل كبير.

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وأضاف المسؤول: "وقعت حالات مماثلة في السابق ولكن هذا أول اكتشاف لجثث في قارب مُتهالك على هذه الجزيرة خلال العام الحالي".

وتابع: "تم العثور على حروف وأرقام مطلية على جسم القارب الخشبي الذي انشطر إلى قسمين"، موضحًا أنه لم يتم العثور على ما يدل على جنسية من كانوا على ظهر القارب.

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وذكر الإعلام المحلي أن الشرطة وخفر السواحل يحققون في القضية ويشتبهون في أن القارب أبحر من كوريا الشمالية.

ويقول خبراء إن بعض صيادي السمك الكوريين الشماليين يتوغلون في البحر لصيد عدد أكبر من الأسماك لتلبية مطالب حكومتهم.

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