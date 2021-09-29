قاصر تنتحر بعد رفض أهلها تزويجها .. وحبيبها المراهق ينهي حياته بعدها

سادت حالة من الحزن والأسى في الشارع المصري بعد إقدام مراهقين اثنين على الانتحار لرفض عائلتيهما تزويجهما.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة بأن فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وشاب يبلغ 17 عامًا من قرية المناوفة المصرية أقدما على الانتحار بشرب "حبوب سامة".

وأشارت المصادر الى أن المراهقين اتخذا قرار إنهاء حياتهما بسبب رفض عائلتيهما زواجهما لأنهما تحت السن القانوني وباعتبارهما طفلين بحكم القانون.

وكشف التحقيقات الأولية بأن الفتاة تناولت حبوب الغلال السامة، وبمعرفة الشاب بانتحار حبيبته قرر الانتحار بنفس الطريقة واستخدام ذات الحبوب لإنهاء حياته.

وكان الشاب والفتاة يدرسان في نفس المدرسة الواقعة بالقرية، بالإضافة إلى أنهم جيران وهناك معرفة طويلة بين العائلتين.

إلى ذلك، جمعت الفتاة والشاب قصة حب طويلة، أدت في نهاية المطاف إلى إقدام الشاب على طلب الزواج منها إلا أنه قوبل برفض أهلها لصغر سنهما.

وبعد رفض الأهل، أقدمت الفتاة على تناول الحبوب السامة بعدما توجهت لحضور درس في إحدى المراكز، حيث نقلت إثر ذلك إلى مستشفى حامول المركزي التي لم يستطع إسعافها.

وبعد أقل من 24 ساعة من وفاتها، علم الشاب بانتحارها، وقرر تناول نفس حبوب الغلال السامة ما أدى إلى وفاته.