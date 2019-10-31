قام بأداء يحاكي أكثر الراقصين مهارة.. البغاء الراقص يثير إعجاب الملايين في البرازيل

مما لا شك فيه أن أحد الأسباب التي تجعل الببغاء من الحيوانات الأليفة المحبوبة أنه يستطيع أن يُقلّد الأصوات كصوت رنين الهاتف وجرس الباب بالإضافة الى تقليد كلام الانسان ايضًا، لكن على ما يبدو أن مهاراته تجاوزت تقليد الأصوات الى مستوى أعلى بكثير.

ففي البرازيل، حظي طائر ببغاء بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، بعدما ظهر في مقطع فيديو وهو يؤدي حركات راقصة أمام عدد من المصطافين على الشاطئ.

وبحسب المقطع الذي شوهد ما يزيد عن 3 ملايين مرة، فإن الببغاء تمايل راقصًا على إيقاع ما يُعرف بالموسيقى الإلكترونية، في مدينة "ريو دي جانيرو" وبدا المصطافون في حماس كبير وهم يرقصون أمام الببغاء الذي لم يتزحزح من مكانه، وظل يؤدي حركات في الاتجاهين.

واستغرب معلقون درجة الانسجام بين الببغاء والمصطافين، قائلين إن الطائر أظهر قدرة استثنائية على المجاراة، في غضون ذلك، تساءل آخرون حول ما إذا كان هذا الطائر قد خضع لتدريب حتى يتماهى مع الرقصة.

في المقابل، رجح ساخرون من الرقصة أن يكون الببغاء قد تعب من جراء الحركات التي أداها، لا سيما أن الموسيقى الإلكترونية تُشَغل عادة وسط أجواء صاخبة.

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