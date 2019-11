"قبر التطهير".. جامعة هولندية تتيح لطلابها خوض تجربة الموت

تتنوع الأساليب التي يبتعها الأخصائيون في الصحة النفسية لمساعدة أولئك الذين يعانون من التحديات اليومية في الحياة الطلابية منها استخدام الكلاب المُدربة أو الموسيقى، لكن جامعة هولندية أخذت هذه الرعاية الى مستوى جديد مع "قبر التطهير" الخاص بها.

قررت جامعة "رادبود" في مدينة نيميغن الهولندية أن تقدم حلًا جديدًا للطلاب الذين يعانون من القلق حول مستقبلهم أو ضغوطات نفسية من متاعب الحياة، يتمثل في ما يسمى "قبر التطهير"، ويستخدم المشروع مصطلح "memento mori"- أي "تذكر أنك ستموت" – كشعار له.

you might think UK unis offering therapy dogs instead of counseling is bad, but at my uni they have this thing where they will let you lie in a grave for a while and think about life. its called the purification grave and you're not allowed to take phones or books in it with you pic.twitter.com/rsYt3CxVtZ