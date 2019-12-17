قبل أيام من عرضه في السينما.. شخصيات أفلام "حرب النجوم" تصل مطار العاصمة عمان

وصلت مجموعة من عشاق سلسلة أفلام الفضاء الأشهر في التاريخ "حرب النجوم – Star Wars" الى العاصمة الأردنية عمان استعدادًا لعرض أحدث وآخر أجزائه في دور السينما حول العالم في 20 ديسمبر الجاري.

وارتدى أفراد المجموعة، القادمين بحماس من الولايات المتحدة الأمريكية، الزي الرسمي لأبطال الفيلم الذي عرض أول أجزاءه عام 1978.

وأشارت المجموعة لدى وصولها المطار الى أنها اختارت صالات السينما الأردنية لحضور العرض الأول للفيلم لأن أجزاء منه تم تصويرها في منطقة وادي رم جنوب الأردن.

وقبل أيام من عرض آخر أجزاء فيلم "حرب النجوم" إليكم بعض التفاصيل الهامة عنه:

يحمل اسم "The Rise Of Skywalker".

من ابتكار المخرج والمنتج الأمريكي "جورج لوكاس".

الفيلم التاسع والأخير من سلسلة أفلام الفضاء الملحمية.

تم إنتاج أول أجزاء أفلام "حرب النجوم" في عام 1978، من إخراج جورج لوكاس بينما تولت شركة "ديزني" إنتاج آخر 3 أجزاء منه ابتداءا من عام 2016، بعد شرائها لشركة "لوكاس فيلم"، في صفقة بمليارات الدولارات.

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